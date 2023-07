La Grada d'Animació sí que llena Montjuïc

La Grada d'Animació sí que ha llenado sus 600 plazas disponibles Los grupos de animación siguen pidiendo al club ampliar plazas

La Grada d'Animació es la unión de cuatro grupos de animación que se juntaron en 2016 en el Gol Nord para dar color blaugrana a un Camp Nou falto de ambiente en muchas ocasiones. La formaron la Penya Almogàvers, Nostra Ensenya, Front 532 y Supporters Barça, después del requerimiento de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) que especifica que todos aquellos clubes que tienen grupos de animación organizados, los han de agrupar en un espacio en sus estadios con unas medidas específicas de cierre, control y acceso.

Esta será la séptima temporada que los grupos de animación están organizados. Y como todo el resto, el exilio a Montjuïc ha supuesto cambios. El principal es la reducción a la mitad del aforo disponible. La Grada d'Animació pasa de tener 1200 plazas en el Spotify Camp Nou a 600 en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Albert Yarza valora 'el lleno' de la Grada d'Animació para SPORT

Albert Yarza es el Presidente del grupo Almogàvers y hace una valoración positiva de la respuesta de la Grada d'Animació: "Hemos vuelto a cumplir como grupos de animación llenando las plazas, además hemos pedido ampliar plazas porque muchos abonados que estaban en el Camp Nou se han quedado sin abono".

De momento, el club ha dado una respuesta negativa a los grupos de animación a la propuesta de ampliar plazas en Montjuïc "nos dicen que la LFP ya tiene estructurada cómo será la grada y que no se puede modificar". El pasado 26 de junio todos los grupos informaron al club de la lista de gente que tenían y de que habían llenado las plazas. Yarza admite que intentarán que todos ellos tengan el abono de temporada, "nosostros insistiremos y más después de ver que el resto de abonados no ha llenado las 27.000 plazas previstas". La grada d'animació, según el responsable de la Penya Almogàvers "será más necesaria que nunca en una temporada especial, dónde habrá menos socios, necesitaremos la ayuda de todos para que el Barça se sienta arropado"

En cambio, los pases de temporada no se han llenado

Hoy el club blaugrana ha hecho oficial la cifra de abonos que se han pedido para ver el Barça en el exilio a Montjuïc por las obras del Spotify Camp Nou, y solo 16.864 socios han adquerido el pase, lo que daría la posibilidad a la Grada d'Animació a ampliar estas plazas que requieren.

Yarza ha valorado de forma negativa la campaña del club "desde el inicio se ha vendido el producto mal. Sí que han rebajado el precio inicial, pero nada más, no hay una explicación clara sobre cómo serán los accesos al campo, de cómo subirá la gente hasta la montaña". Sobre la rebaja de precios admite que "la grada hizo llegar a la directiva el rechazo a los precios iniciales. Los socios no son los culpables de la mala gestión económica del club en los últimos años, no somos un negocio ni tenemos que ser una carga, el club tiene que buscar soluciones fuera y cuidar a los de casa". Lo que queda claro que aunque sean solo 600, no dejarán al Barça solo en su temporada atípica en la montaña de Montjuïc.