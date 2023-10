La rebelión de Koundé ante Xavi que ha beneficiado al Barça

El francés le pidió no jugar de lateral a finales de la pasada temporada y el tiempo le ha dado la razón En sus 10 partidos este curso nadie le ha conseguido regatear. Fue clave en el triunfo ante el Oporto

Jules Koundé ha acabado explotando en el Barça tal y como tenían claro los técnicos blaugrana cuando pidieron de forma intensa su fichaje procedente del Sevilla. Para llegar al mejor rendimiento del francés hizo falta una crisis que estuvo cerca de dejarle fuera del club blaugrana el pasado verano. Koundé le pidió a Xavi Hernández no jugar más como lateral derecho y su regreso a la posición de central le ha confirmado como uno de los mejores especialistas del mundo. Es un seguro atrás.

Koundé se ha sentido liberado tras la llegada de Joao Cancelo al Barça. Hasta ahora, el equipo blaugrana no tenía un claro especialista en la posición de lateral derecho y Xavi apostaba por él en los partidos decisivos para cubrir un hueco que, finalmente, se ha tapado. Buena parte del curso pasado tuvo a Koundé jugando por la banda, algo que no le era extraño ya que también ejercía ese rol en la selección francesa, pero no se encuentra cómodo.

El rendimiento del francés fue irregular el pasado curso cometiendo algunos errores de bulto. Y estaba cansado de alternar la posición de lateral con la de central. Es por ello que Koundé abrió una crisis que ha acabado beneficiando al equipo. Decidió ir a hablar con Xavi Hernández para dejarle claro que no quería jugar de lateral y que entendía que su continuidad en el Barça pasaba por volver a la posición de central. Esa charla se interpretó en el club como una invitación a una salida de la entidad, pero técnico y jugador recondujeron las cosas pactando su nueva posición en el campo. Y se ha acertado. Porque Koundé crece muchísimo como central a pesar de que la competencia es grande.

La irrupción de Koundé en el eje de la zaga ha sido descomunal. Y ya no solo por su rendimiento en el campo del Oporto, dónde sacó dos jugadas decisivas que pudieron provocar una derrota dolorosa en Portugal sino por la seguridad que está dando atrás en los últimos partidos. Los números no engañan y Koundé es infranqueable: en sus diez partidos como central ningún delantero ha conseguido regatearle, una estadística descomunal que deja claro el nivel en el que se encuentra.

Jules Koundé tuvo una actuación impecable en la victoria del Barça ante el Oporto | VALENTÍ ENRICH

El Barça tiene muy bien cubierta la posición de central y la titularidad de Koundé afectará claramente a Crhistensen e Íñigo Martínez, dos jugadores que podrían perder minutos en los partidos decisivos de la temporada. Parece que Xavi podría priorizar al francés y, sobre todo a Araujo, para cubir el eje de la zaga aunque lo que importa es que el equipo tiene efectivos de muchísima calidad atrás y la temporada es muy larga.

Koundé tiene contrato hasta el 2027 con el Barça y todas las partes tienen claro que puede convertirse en un líder atrás para el futuro de la entidad. En el Barça sí que podrían plantearse la salida de algún central en el próximo verano si la economía aprieta, pero el francés no será uno de los elegidos porque Xavi cree que es un activo para el futuro. Eric Garcia regresará por lo que habrá aún más overbooking y habrá que ver cómo se gestiona todo el asunto.