El emotivo discurso de Busquets en su despedida del Barça

El centrocampista azulgrana se ha despedido del Spotify Camp Nou con una charla conmovedora "Ahora me iré, pero el sueño que tenía de pequeño se ha cumplido y ha mejorado con la realidad", ha confesado sobre el césped

Sergio Busquets ha jugado esta tarde su último partido como futbolista del FC Barcelona. El capitán azulgrana ha recibido una atronadora ovación tras ser sustituido en el tramo final del encuentro frente al Mallorca, con el habitual pasillo de sus compañeros tras el pitido final.

Minutos más tarde, el centrocampista de Badia ha querido dirigirse a la afición azulgrana para despedirse por todo lo alto. Lo ha hecho con un emocionante discurso, agradeciendo todos los años que ha pasado en el club. "Busi, Busi", coreaban los culers presentes en el Spotify Camp Nou.

Este ha sido el discurso íntegro de Sergio Busquets:

"Quiero agradecer a todos los jugadores que me han acompañado en este viaje durante todos estos años. A los entrenadores que he tenido, staff, trabajadores. También a vosotros, afición. Ha sido un placer poder jugar aquí. También, cómo no, a mi familia, que siempre me ha acompañado y me ha hecho dar lo mejor de mí. Muchas gracias, os quiero, me hacéis muy feliz.

Desde pequeño, soñaba con jugar algún día en este estadio. Hoy ponemos un punto y a parte, porque volveremos a tener el mejor estadio del mundo. Somos el mejor club del mundo, con los mejores jugadores y la mejor afición. Tendremos un estadio a la altura de todos nosotros.

Venía a ver los partidos, los veía por la tele, iba a ver partidos fuera de casa, y el sentimiento y el orgullo de ser del mejor club del mundo no me lo quitará nadie en el mundo. Soy socio, también aficionado. Ahora me iré, pero el sueño que tenía de pequeño se ha cumplido y ha mejorado con la realidad.

🎤 El discurso del capitán



🙌 Eres leyenda, Busi pic.twitter.com/bPT4iVRudi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 28 de mayo de 2023

Poder estar aquí y conseguir tantos títulos, siendo tan importante y con el club de mi corazón. Por último, decir que esto no es un adiós, es un hasta pronto. ¡Visca el Barça i visca Catalunya!".

Ha sido una despedida a la altura de la leyenda de Sergio Busquets con el FC Barcelona. Se marcha un futbolista único e irrepetible en su puesto.