Dumfries puede acercar a Dalot al Barça

El lateral del Inter podría convertirse en jugador del United en verano y abriría las puertas al portugués Dalot solo aceptará renovar por más años si tiene clara la apuesta deportiva del United por él

El Barça está muy atento a la situación de Diogo Dalot en el Manchester United. El lateral portugués gusta mucho y puede ser una oportunidad de mercado a pesar de que el club inglés le aplicará la cláusula de renovación unilateral por una temporada. El United está trabajando en el fichaje del holandés Dumfries para que sea titular en la banda diestra en el próximo proyecto y su llegada podría facilitar la marcha de un Dalot que desea ser importante en un proyecto deportivo top.

El club blaugrana se ha ido informando de Dalot a través de su entorno y ya sabe que no quedará libre en junio aunque eso no quiere decir que no pueda marcharse traspasado en verano. El jugador hablará con el United en las próximas semanas para negociar una renovación más a largo plazo, pero si no hay acuerdo, se pondrá claramente en el mercado. Y si el precio es atractivo, el Barça podría abordar la operación.

La aparición de Dumfries en el horizonte del United complica la situación del lateral portugués. El internacional holandés del Inter costaría unos 55 millones de euros y ficharía claramente para ser titular como lateral diestro. Dumfries es muy del gusto de Ten Hag y Dalot tiene claro que solo seguiría si mantiene el rol de esta temporada, con total presencia en el once titular.