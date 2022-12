El Bayern, atento a la situación de De Jong en el Barça

El club alemán ya sondeó al holandés en verano, pero no era el mercado propicio para firmarle El club blaugrana tiene claro que van a volver a darse ofertas por el centrocampista en cuestión de meses

Frenkie de Jong ha dejado claro por activa y por pasiva que desea quedarse en el Barça, pero eso no quiere decir que haya clubs que se le acerquen y estén atentos a su situación en el club blaugrana. Uno de ellos es el Bayern de Munich, que el pasado verano ya sondeó esta posibilidad, pero congeló todo a la espera de este verano conscientes de que el Barça podría tener la necesidad de vender. De Jong gusta mucho en Alemania y éste sí que es un proyecto tentador, por encima de las propuestas que recibió el holandés de la Premier hace unos meses.

De Jong se mantiene firme en su idea de cumplir contrato en el Barça, pero también tiene claro que el club, tarde o temprano, intentará realizar otro acercamiento para intentar que se rebaje el salario. De hecho, esta posibilidad no puede ir más allá del verano porque el club blaugrana puede tener serios problemas de límite salarial a partir del 30 de junio, algo que puede bloquear totalmente el desarrollo del proyecto. En el club blaugrana estiman la inmensa calidad del centrocampista, pero también tienen claro que su actual salario está fuera de mercado y debe ajustarse.

Tanto Frenkie De Jong como su entorno no van a moverse de su situación ya que se rebajaron el salario en el pasado y atrasaron cantidades que ahora está percibiendo. El holandés es víctima de estos aplazamientos pero cree que no tiene culpa alguna ya que está percibiendo justamente lo que se firmó en su momento al fichar. Es más, De Jong rechazó una propuesta económicamente muy superior del PSG para jugar en el Camp Nou y entiende que no debe rebajarse nada.

El pasado verano, el Barça recibió una oferta en firme del Manchester United, que tras una negociación, estaba en disposición de aceptar. Más adelante apareció el Chelsea, aunque no llegó a formalizar propuesta alguna, y el futbolista tiene claro que el club blaugrana le puso en el mercado. Nadie salió a defenderle y ese posicionamiento ha abierto una brecha insalvable en la relación con los dirigentes blaugrana. El propio De Jong dejó claro públicamente en varias entrevistas a la prensa holandesa que su relación con la directiva del Barça está totalmente rota y que él solo se relaciona con el vestuario y el cuerpo técnico. Y desde el Barça salieron a contestarle públicamente, algo que tampoco contribuye demasiado a normalizar las relaciones.

En la locura del pasado verano, De Jong también recibió el interés del Bayern de Munich a través de su entorno. El club alemán dejó claro que el jugador interesaba pero que no se daban las condiciones óptimas para firmarle. Primero, porque habían vendido a Lewandowski al Barça en una negociación que se tensó mucho y, segundo, porque habían realizado ya inversiones fuertes como el fichaje de De Ligt. Eso sí, confiaban en que el holandés no saliera del Barça para poder intentar la operación en el 2023 y el interés sigue muy en firme a la espera de acontecimientos.

En el Bayern están absolutamente convencidos de que el Barça necesitará vender sí o sí este verano y que el precio de De Jong, con un año menos de contrato, puede acercarse más a un precio asumible para el club alemán. El verano pasado invirtieron 77 millones por De Ligt, un futbolista que mantiene una gran relación con el blaugrana. Habrá que ver lo que sucede en los próximos meses, pero en el Barça ya hay la sensación de que llegará una propuesta importante.

De Jong no vio nada clara su salida del Barça hacia la Premier hace unos meses. Y nunca vio al Manchester United como posibilidad a pesar de su buena relación con el técnico, Erik Ten Hag. Ya desde el inicio agradeció el interés, pero declinó cualquier negociación y su actitud sigue siendo la misma con este club. El Chelsea, que también le sondeó, tampoco acaba de convencer al holandés por su proyecto, pero el Bayern es otra cosa. El club alemán siempre disputa todas las competiciones para ganar y está muy bien estructurado. Es un proyecto apetecible que podría tentar al futbolista de forma seria.

En los próximos meses van a moverse cosas, pero De Jong no ha querido, por ahora, saber nada de su futuro hasta la participación del Mundial. Está muy a gusto en Barcelona y en el Barça, dónde vuelve a ser titular indiscutible y su opción sigue siendo continuar aunque si su situación en el club se tensa puede pasar de todo. Por ahora, el Bayern ha hecho saber que está atento.