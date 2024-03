La divertida anécdota entre Cubarsí y Lewandowski

Pau Cubarsí es una de las grandes sensaciones de la temporada del Barça. Con 17 años, se ha convertido en fijo en el centro de la defensa del equipo azulgrana y podría debutar mañana con la selección española absoluta ante Colombia. Su tranquilidad tanto dentro como fuera del terreno de juego y sus excelentes prestaciones están sorprendiendo a todo el mundo, incluso a sus compañeros.

Así se explica la incredulidad de Robert Lewandowski cuando supo la edad del jugador catalán. Han explicado en el programa 'Barça Reservat' de Catalunya Ràdio una divertida anécdota que se produjo tras el partido que el Barça jugó ante el Betis en el Benito Villamarín. Cubarsí había debutado en el primer equipo tres días en la Copa del Rey ante Unionistas de Salamanca y Xavi le dio la titularidad en un desplazamiento complicado para su equipo.

Estaban lesionados Iñigo Martínez y Christensen y el técnico de Terrassa no dudó con el defensa catalán. Cubarsí hizo un gran partido imponiéndose a delanteros como Willian José y Borja Iglesias y el Barça ganó por 2-4 con dos goles de Joao Félix y Ferran Torres en los últimos instantes.

De retorno al vestuario, Lewandowski se hizo sitio al lado de Cubarsí y le preguntó por su edad. El joven defensa le dijo que un día después cumplía los 17 años. El polaco no se lo creía. No podía imaginar que un jugador que todavía no había cumplido los 17 hubiese hecho un partido como el que se había marcado. Lewandowski felicitó a Cubarsí, pero también empezó a gritar en el vestuario y a mostrar su incredulidad, predicando a los cuatro vientos la edad del catalán.

Desde aquel partido, Cubarsí ha sido titular en ocho de los nueve partidos ligueros que ha disputado el Barça, con actuaciones espectaculares como la que protagonizó en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, sin ir más lejos.