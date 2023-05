Las frases más destacadas de Xavi en la previa del derbi

Xavi : “Intentaremos encontrar una pieza que se asemeje a 'Busi'. No variaremos mucho, tenemos un modelo de juego y este perfil de futbolista tiene que hacer muchas cosas bien y ser inteligente. Haremos un gran trabajo para que el sustituto sea importante”.

Busquets, el mejor pivote de la historia

Xavi: “Sí, sin ninguna duda. Para mí, Busquets es el mejor mediocentro que han visto mis ojos, el jugador más inteligente que he visto en mi carrera. Cuando no estaba nominado en los premios del Balón de Oro me parecía muy injusto. Es el mejor pivote de la historia para mí”.