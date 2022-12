Día importante para la Superliga

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hará público un dictamen no vinculante sobre la denuncia de la Superliga a la UEFA La sentencia definitva se espera para la primavera y se juzga el monopolio de la UEFA y la FIFA en la organización de las competiciones

El día de mañana no será decisivo, pero sí importante para el futuro de la Superliga. Tras dos jornadas de audiencia celebradas en julio, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el griego Athanasios Rantos, emitirá un dictamen, no vinculante, sobre si la UEFA y la FIFA incurren en un abuso de posición dominante como organizadoras de las competiciones europeas. El informe no será decisivo, pero sí puede marcar las líneas generales de la sentencia, que está prevista para la primavera y contra la que no se podrá interponer recurso.

Lo que se juzga es si la UEFA tiene derecho a regular en sus estatutos tener el monopolio de la organización de las competiciones y si puede castigar a los clubs que decidan organizar otros torneos. Eso es lo que denunciaron tanto A22 Sports, la empresa que impulsa el proyecto de la Superliga, que en la actualidad respaldan el Barça, el Real Madrid y la Juventus, como European Super League Company ante el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, que elevó más tarde unas consultas al tribunal europeo.

Desde la empresa encargada de organizar la Superliga se insiste en que no se está juzgando esta competición. Lo que deben resolver los quince jueces que dictarán la sentencia es si la UEFA, una asociación formada por 55 miembros, la mayoría de ellos fuera del territorio de la Unión Europea y con derecho a voto, puede impedir que varios clubs se junten para organizar una competición sin su permiso. Es decir, si puede tener el monopolio de la organización de competiciones.

Además de este caso, Rantos se pronunciará hoy sobre otro que se considera precedente a este. Partió de la denuncia de dos patinadores de los Países Bajos a la Unión Internacional de Patinaje por impedirles participar en una competición no organizada por ésta.

LAPORTA, EN MADRID

Mañana, un día después de que se haga público el informe, tendrá lugar en Madrid, organizado por Nueva Economía Fórum, una conferencia con el lema: ‘La Superliga en el futuro del fútbol’. Participarán Bernd Reichart, CEO de A22 Sports, y Luis Alonso, abogado que dirige la demanda contra la UEFA y la FIFA. Estarán presentes Joan Laporta y Florentino Pérez.