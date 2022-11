Entrevista a Bernd Reichart: "Los clubs deben ser dueños de su destino"

SPORT habla en exclusiva con el CEO elegido por la Superliga para dialogar con la UEFA y el resto de protagonistas del mundo del fútbol "No se entiende que los clubs gestionen sus ligas nacionales y en Europa no sea así", dice

El alemán Bernd Reichart, consejero delegado de A22 Sports Management, es la persona elegida por la Superliga para dialogar con la UEFA y el resto de activos del fútbol para avanzar en una competición que espera que vea la luz en un futuro cercano. Mientras lo hace, aguarda el importante fallo del Tribunal de Luxemburgo.

La semana pasada se reunió con la UEFA. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Se avanzó en ese diálogo entre UEFA y Superliga para que se pueda poner en marcha la competición?

Hemos iniciado un diálogo porque tenemos varios mensajes que la gente debe saber, también la UEFA. Tenemos modificaciones importantes como que la competición sea abierta y retirar el concepto de miembros permanentes. Queríamos asegurar que la UEFA nos da libertad para hablar con los clubs y el resto de protagonistas del mundo del fútbol. Hemos obtenido ese compromiso y para nosotros era muy importante. Creo que fue positiva.

Pero después de esa reunión, la UEFA hizo un comunicado en el que mantenía su oposición frontal a la Superliga.

Hemos intentado sacar lo más productivo de la reunión. Habían asistentes con mensajes razonables, con algunos de ellos mantuvimos un diálogo interesante y otros que solo querían lanzar su mensaje sin ánimo de dialogar. Había de todo en la sala. Nuestro diálogo es honesto y lo queremos llevar al mundo del fútbol en su conjunto.

Estaba el presidente de LaLiga, Javier Tebas. ¿En qué grupo se encuentra?

Expresó su punto de vista y hubo un diálogo con él. En algunos puntos no nos pudimos poner de acuerdo, pero el ánimo de diálogo con él, existe.

¿En qué punto está ahora la Superliga?

Lo que nos ocupa actualmente es saber si hay consenso en el mundo del fútbol para intentar que el fútbol sea mejor. El fútbol tiene problemas serios y debe recuperar su posición privilegiada como el deporte más global, con el fútbol europeo como su gran estandarte. Después nos gustaría hablar sobre la situación financiera difícil que sufren muchos clubs, que se ha agravado con la crisis del coronavirus. Una solución debería ser un control de costes y un Fair Play financiero tajante. El tercer punto, muy importante, es la gobernanza del fútbol. El presidente Laporta lo ha dicho muy claro. Los clubs deben ser los dueños de su destino. No se entiende que en las ligas sean los clubs los que gestionan la competición y a nivel europeo no sea así.

¿Cuáles son los tempos?

El 15 de diciembre, el abogado general del Tribunal de Luxemburgo emitirá un informe no vinculante sobre el monopolio de la UEFA a organizar el fútbol de clubs. La resolución del Tribunal se espera para la primavera del año que viene.

¿Son optimistas?

No soy muy partidario de especular con las decisiones de los jueces. Acataremos cualquier decisión y todos deberíamos hacer lo mismo. Vi la vista oral y había algunas frases de los jueces que eran impactantes respecto al monopolio que ejerce la UEFA.

El Barça, el Real Madrid y la Juventus son los clubs que lideran el proyecto. ¿Hay más clubs dispuestos a sumarse a él?

Hay más clubs que tienen la convicción de que el fútbol europeo necesita reformas. El diálogo ha empezado y es ilusionante intentar complementar la foto actual y aportar soluciones desde fuera del sistema.

¿Es muy necesario que los clubs ingleses se sumen al proyecto?

Es importante que formen parte del diálogo que hemos abierto. La Premier puede servirnos de ejemplo en algunos aspectos. Consigue ofrecer cada semana partidos de máximo interés y es una competición gestionada por los propios clubs. No podemos cerrar los ojos ante una Premier que pisa fuerte y deja atrás a muchas otras competiciones europeas.

¿La Superliga será la nueva Champions o una Champions evolucionada?

Eso es lo que queremos, una mejora en las competiciones europeas entre semana que sean complementarias con las ligas nacionales que se jugarán el fin de semana.

A la Superliga se le acusa, precisamente, de matar a las ligas nacionales.

Estoy seguro de que encontraremos fórmulas que serán todo lo contrario, que se potenciarán mutuamente.

El presidente del Barça, Joan Laporta, decía en una entrevista en Sport que la Superliga es muy importante a nivel económico para los clubs y que el equipo que gane la competición podrá ingresar más de 300 millones de euros. ¿Las cifras son esas?

Está todo por definir y en ello estamos, pero la intención es crear una competición que sea muy atractiva en todos los aspectos, también en el financiero.

¿La Euroliga de baloncesto es un ejemplo para la Superliga?

La Euroliga es una competición cerrada y la Superliga no lo es. Es irónico que haya clubs que defiendan ser miembros permanentes en un deporte y en otro no. El fútbol debe encontrar su propio camino porque es un deporte único en el mundo. Lo que está claro es que los clubs deben ser los que gestionen su futuro porque son los que arriesgan, invierten en jugadores, en infraestructuras...

La Superliga ha ido cambiando su idea. La sensación es que nació mal y ha ido mejorando.

Yo quiero mirar al futuro y estoy contento en este sentido porque ahora se puede dialogar sobre temas que hace un año y medio ya estaban encima de la mesa, pero de los que nadie quería hablar. Como el Fair Play financiero, las inversiones en infraestructuras y el fútbol femenino. Entonces, todos salieron a quejarse por el hecho de que hubiesen miembros permanentes en la competición. Ahora hay otro contexto y estoy ilusionado con las respuestas que recibo del mundo del fútbol.

¿Habrá clubs con plaza fija?

No. Sería así si no hubiesen ascensos y descensos y el presidente Laporta ya ha dicho muy claramente que la meritocracia estará en el centro de cualquier formato. Cualquier club tiene derecho a soñar con lo más alto.

¿Y también habrá un Fair Play financiero estricto?

Se puede mejorar la situación actual porque ahora hay clubs que se escapan de ese Fair Play. En la Superliga será tajante este tema porque el fútbol debe vivir de los recursos que genera y no de excesos que luego son salvados por inyecciones externas. Habrá reglas claras y se ejecutarán.

Los contrarios a la Superliga dicen que los aficionados acabarán aburriéndose de ver un Barça - Bayern cada año.

Creo todo lo contrario y no hay más que ver los datos de audiencia. No nos aburrimos del clásico, igual que en Inglaterra no se aburren de ver un partido entre el Manchester y el Liverpool. Lo que ha aportado al fútbol el clásico y la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo es enorme. No puede ser que un gran enfrentamiento se juegue cuatro veces en setenta años. Es desaprovechar lo que el fútbol te puede dar. Es lo que reclaman los jóvenes. Ahora ven el fútbol en resúmenes y lo que quiero es que vayan al estadio y vean los 90 minutos de un partido.

¿El formato de la competición está decidido?

Todavía no. Tenemos una base y estamos recogiendo ideas. Recibo cada día muchas preguntas y propuestas de aficionados, periodistas... Hay que esperar a la decisión de Luxemburgo y después las cosas empezarán a definirse.

¿La Superliga es la salvación del fútbol?

Creo que el fútbol necesita una salvación y nosotros proponemos soluciones. Espero que todo encaje.

¿Y está viva?

Muy viva, por mucho que algunos se empeñen en matarla, está muy viva en todos los niveles. Es una de las conclusiones que me llevé de la reunión de Nyon cuando pude sentarme ante 35 personas que representaban al status quo existente.

¿Cómo ha llegado usted hasta la Superliga?

Yo soy el consejero delegado de A22, que es una promotora que desarrolla el concepto de una competición europea de clubs, es consultora de la Superliga. Buscamos el diálogo. Después hay otra empresa que es la fundadora de la Superliga, la European Super League Company, de la que son accionistas el Barça, el Real Madrid, la Juventus y otros. Yo soy aficionado al fútbol y me encanta poder ayudar a mejorarlo. Si encima puedo aportar la experiencia que tengo en la televisión y en los medios de comunicación, mucho mejor. Quiero ayudar a mejorar este espectáculo y a enganchar a los jóvenes. Soy europeísta y creo que el fútbol es un fenómeno que nos une y nos conecta y que puede dar mucho más a Europa.