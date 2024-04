El día que Guardiola y Ancelotti compartieron banquillo

Pep Guardiola y Carlo Ancelotti se enfrentarán por undécima y duodécima ocasión en la presente eliminatoria de los cuartos de final de la Champions League: todo un Mancheter City - Real Madrid. Buen menú nos ha deparado el sorteo. Ya se habían visto las caras durante la primera etapa del italiano dirigiendo al cuadro blanco y como técnico del Everton; mientras que el de Santpedor lo hizo durante su periplo en Alemania dirigiendo al Bayern de Múnich. Ahora bien, hubo una vez en la que ambos compartieron banquillo.

Corrían las navidades de 2008. Guardiola apenas llevaba unos meses entrenando al FC Barcelona, después de que Joan Laporta apostase por él para dirigir al primer equipo, tras lograr el ascenso con el Barça Atlètic. Ancelotti, con unas cuantas batallas más a sus espaldas y dos Champions League en su palmarés, ya era considerado uno de los mejores entrenadores del mundo: era su octava temporada en el AC Milan, tras dos en el Parma y otras tres en la Juventus. El de Santpedor no podía ni imaginarse que su periplo por los banquillos le acabaría llevando al olimpo del fútbol.

Ya ha pasado más de década y media de aquella fría noche de diciembre -el termómetro marcaba cuatro grados negativos-, concretamente, del día 22 diciembre. Pep aún conservaba el pelo y en la cabeza de Carlo aún resistía algún cabello negro. Éramos todos más jóvenes: el italiano aún no había alcanzado el medio siglo de vida y el catalán había soplado 37 velas aquel año. Ancelotti era un ídolo en Italia: su brillante trayectoria como jugador y su gran rendimiento como entrenador en la Serie A tiene la respuesta; mientras que Guardiola jugó en la Brescia y Roma durante tres temporadas.

Aquella fue la primera vez que coincidieron Pep Guardiola y Carlo Ancelotti ya como técnicos. Y no fue en un partido oficial, se trató de un encuentro benéfico disputado en San Siro bajo el lema 'Un gol por la paz'. En este evento, primeramente, debía enfrentar a una selección mundial de veteranos contra un combinado de veteranos del Inter y Milan; posteriormente, una selección mundial dirigida por Pep Guardiola y Carlo Ancelotti frente a la selección de Irak.

Carlo Ancelotti y Pep Guardiola juntos en el banquillo / Paco Largo

La organización fue un auténtico fiasco. Esperpéntico. Estuvo a punto de no celebrarse. Las dos entidades que gestionaron el desastre, Organización Mundial Por la Paz, con Carlos Peralta al frente, y Un Gol por la Vida, comandada por el nuncio Davide Solano- responsable del Vaticano-, no salían de su asombro y solo hablaban de problemas de coordinación y de elección de fechas.

Frank Rijkaard no apareció, algunos jugadores como Sergi, Milla o Cuéllar tuvieron que pagarse el billete de avión por su cuenta y Sylvinho viajó -gastando dos días de sus vacaciones de Navidad-, pero no jugó ante tal caos. La gota que colmó el vaso del defensa llegó al percatarse de que los jugadores no contaban con seguro médico para el partido. Apenas sí 12 jugadores, inicialmente, se pusieron bajo las órdenes de Guardiola y Ancelotti.

Finalmente, sí hubo partido: Irak presionó, dado que había suspendido un partido contra Dubai, los contratos televisivos estaban firmados y el primer ministro guardaba paciente en el palco. Jugadores y técnicos fueron los únicos que estuvieron a la altura en una jornada de chapuza que acabó con victoria 1-2 para los de Guardiola y Ancelotti. Aquella fue la primera vez en que el catalán y el italiano se conocieron y la única en la que compartieron banquillo. El martes serán rivales en la Champions.