El día que Ansu Fati hizo historia en Milán

El delantero del Barça se convirtió en el goleador más joven de la Champions en un partido ante el Inter la temporada 2019/20 El jugador fue titular ante el Mallorca y poco a poco intenta coger su mejor ritmo de juego

Ansu Fati vuelve a Milán. La ciudad italiana le trae grandes recuerdos al joven delantero del Barça, necesitado de alegrías estos últimos días después de quedarse fuera de las convocatorias de la selección española y de comprobar que quizá necesitará más tiempo del esperado para volver a tener esa chispa y ese cambio de ritmo que lo hacían un futbolista imparable.

Fue en Milán, en San Siro, uno de los estadios en donde Ansu Fati empezó a labrarse su leyenda como uno de los prodigios del fútbol mundial. En ese campo, un gol suyo sirvió para darle el triunfo al Barça en la sexta jornada de la fase de grupos de la temporada 2019/20. No fue un gol más. Sirvió para convertirlo en el goleador más joven en la historia de la Champions, con 17 años y 40 días, un récord de precocidad que sigue liderando a día de hoy. Por detrás suyo se encuentran Antonio Nusa, del Brujas, con 17 años y 149 días y Peter Ofori-Quaye, al que superó y que marcó con 17 años y 194 días. Ostentaba el récord desde el año 1997.

Ese gol llegó cuando apenas llevaba dos minutos sobre el césped. Había reemplazado a Carles Pérez, otro canterano, y que casualmente había marcado el otro gol de la noche. Ansu recibió un balón en la frontal del área local, se asoció con Luis Suárez y soltó un disparo ajustado y seco que se coló junto al palo derecho de la portería defendida por Handanovic. Un tanto de muy bella factura y que certificó enterrar las opciones del Inter de pasar a la siguiente fase. El Barça de Valverde afrontó el partido ya siendo primero de grupo. Ese gol provocó que en Italia ya empezarán a llamarlo como el "nuevo Messi".

El martes, difícilmente repetirá titularidad como en Mallorca y seguramente le tocará esperar una oportunidad desde el banquillo pero seguro que para Ansu Fati será especial volver al mismo escenario que lo hizo entrar en la historia. Además, lo hará en un momento importante para él. Es una evidencia que todavía no está a su máximo nivel pero en Mallorca ya pudo volver a jugar de inicio y Xavi lo elogió públicamente. "A Ansu lo he visto bien. Se ha propuesto ser importante y lo será", dijo el técnico. Necesita minutos y confianza para recuperar esa velocidad para dejar atrás a los defensas. El gol, eso tan difícil de conseguir, posiblemente no lo haya perdido.

Pese a tratarse de la tercera jornada de la primera fase, el partido del martes entre el Barça y el Inter puede ser clave para definir cuál de los dos equipos sigue adelante en la Champions porque no parece que el Bayern de Múnich pueda quedarse fuera pues lidera el grupo con solvencia con dos victorias.