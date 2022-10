Las pistas que dejó Xavi en Mallorca para el once del Inter-Barça

Las decisiones del técnico catalán antes y durante del triunfo contra el Mallorca permiten intuir un regreso al once de Eric Garcia, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Pedri y Raphinha Ter Stegen, Christensen, Busquets, Gavi y Lewandowski tienen muchas opciones de repetir titularidad, por lo que la gran duda estará, en principio, en el tridente ofensivo

El sufrido triunfo en Son Moix fue la primera cita del ‘intensivo’ del FC Barcelona antes del Mundial de Catar. El conjunto azulgrana empezó, en Mallorca, un mes y medio de competición frenético, con varios compromisos trascendentales para su futuro en la Liga Santander y la Champions League. La plaga de bajas y las medidas de prevención para evitar más contratiempos ‘empujaron’ a Xavi Hernández a realizar rotaciones en las Islas Baleares. Algunas decisiones del técnico vallesano dieron pistas sobre el once con el que pretende asaltar el Giuseppe Meazza el próximo martes (21.00 horas).

Con Ter Stegen consolidadísimo bajo palos –ante el Mallorca volvió a demostrar que está recuperando su mejor versión y batió su propio récord de imbatibilidad en el torneo doméstico–, la retaguardia culé contra el Inter de Milán será muy diferente a la que frenó este sábado a Muriqi, Kang-in Lee y compañía. Eric Garcia y Marcos Alonso, sin minutos en Son Moix, tienen muchas opciones de ser de la partida en detrimento de Gerard Piqué y Jordi Alba, respectivamente. En el lateral derecho, todo parece indicar que Sergi Roberto –que ayer reapareció y disputó unos diez minutos– será el escogido. Andreas Christensen podría ser el único ‘superviviente’ de la zaga.

En la medular hay pocas dudas. Aunque completaron todo el encuentro frente a los pupilos de Javier Aguirre, Sergio Busquets y Gavi no se moverán del once inicial salvo sorpresa. Pedri, que empezó el duelo contra el Mallorca en el banquillo pero acabó entrando en el terreno de juego en el minuto 67 para ayudar a su equipo a adueñarse del esférico, ocupará la plaza restante del centro del campo. En principio, los tres ‘magos’ volverán a encontrarse en el ‘verde’ desde el primer minuto de juego. Kessie y Pablo Torre serán las balas en la recámara que tendrá Xavi para realizar alguna modificación en esta demarcación durante el partido.

La principal duda, en ataque

El ‘baile’ en ataque tiene más debate. Hasta el momento, Dembélé y Raphinha han sido los acompañantes de Robert Lewandowski en los grandes escenarios. Tanto el polaco como el brasileño, que ‘rotó’ en Son Moix, parecen indiscutibles para el viaje a Milán. Es probable que el francés también conserve su sitio en la alineación. Con Memphis Depay lesionado, las alternativas al galo son Ansu Fati y Ferran Torres. Tanto el uno como el otro podrían aparecer en escena, especialmente el segundo; ayer la joya de la Masia fue titular y jugó casi 70 minutos, pero el valenciano entró desde el banquillo en el último cuarto de hora de juego y, por consiguiente, estará más fresco. Cabe remarcar que Xavi siempre ha confiado mucho en ambos.

Las decisiones del técnico egarense antes y durante del triunfo contra el Mallorca permiten intuir un regreso al once de Eric Garcia, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Pedri y Raphinha. La profundidad de la plantilla del Barça otorga, pese a las bajas de Ronald Araujo, Jules Kounde, Héctor Bellerín, Frenkie de Jong –en principio no se recuperará a tiempo– y Memphis, un amplio margen de maniobra al míster, quien ha dicho por activa y por pasiva que todos los futbolistas tendrán su momento y serán importantes en mayor o menor medida. El doble enfrentamiento ante el Inter será prácticamente una eliminatoria de dieciseisavos de final, por lo que los once afortunados que disputen la ‘ida’ en Italia deberán estar a la altura de las circunstancias.