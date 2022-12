Dest se juega seguir en el Milan en la segunda parte de la temporada

Tras ganar impulso con Estados Unidos en el Mundial, deberá ganar protagonismo con su equipo En Italia destacan la aportación de Dest con su selección pero desconfían de que el Milan pague 20 millones en junio

Sergiño Dest ha terminado el Mundial con buenas sensaciones. Siendo protagonista con Estados Unidos y liderando algunas estadísticas: el 'Big Data' muestra que ningún otro lateral ha tenido más grado de acierto en el regate que el futbolista propiedad del FC Barcelona. Después de un arranque de temporada algo irregular con el Milan, ha despegado en Qatar. Un impulso que necesitará para convencer al Milan en junio.

De esta situación se hace eco el "Corriere dello Sport'. "No es solo Giroud el que roba las miradas, Dest también causó una gran impresión: Cuatro partidos de cuatro como titular, uno lleno de explosividad incluida la asistencia que le dio Pulisic en el partido contra Irán”.

El conjunto italiano logró la cesión del estadounidense hasta junio con una opción de compra de 20 millones. Dest necesitará cambiar su papel en el equipo, donde no se ha consolidado en el once, si quiere tener opciones de seguir en el Milan, su opción favorita. Dest compite contra Davide Calabria, un futbolista de la casa que cuenta con la simpatía de la hinchada.

El Barça no cuenta con el lateral, que nunca convenció a Xavi. El Milan se presentaba como una buena opción para que Dest recuperara el nivel que mostró el Ajax, el que lo puso en el mapa y despertó el interés de Bayern y Barça. El conjunto azulgrana logró su fichaje pero a pesar de las grandes expectativas, no logró consolidarse en el Barça. Dest, de solo 22 años, aún tiene mucho margen de mejora, pero en el club azulgrana no encontró la paciencia necesaria. Ahora busca esa continuidad en el Milan, que deberá decidir en junio qué hace con el estadounidense.