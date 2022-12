El once de la fase de grupos del Mundial

Esta noche se ha cerrado una fase de grupos que ha dejado varias sorpresas Bruno Fernandes, Mbappé y Gvardiol han sido tres de los mejores jugadores de esta fase de grupos del Mundial

La fase de grupos de este Mundial de Qatar ha bajado la persiana esta misma noche y lo ha hecho dejando algunas sorpresas sonadas. El adiós de Alemania y Bélgica es, sin duda, una de las noticias más contundentes. Con el nombre no se gana a nadie y es por ello que otras selecciones como Australia, Japón o Marruecos han logrado dar la campanada y meterse en los octavos de final. Por méritos propios, claro.

Ahora, después de esta primera fase que siempre se deja sorprender, toca hacer balance y construir el once tipo de lo que llevamos de Mundial. Hay muchos jugadores que se han salido en esta fase de grupos y que se quedan fuera. Pero es que no pueden entrar todos. Vamos con nuestro once. Un 4-3-3 de manual.

Szczesny

Sin duda, el portero que más méritos ha hecho para estar aquí. Ha parado dos penaltis en apenas tres partidos del Mundial y sin su presencia no se entendería que Polonia estuviera en los octavos de final. Le atajó una pena máxima a Leo Messi con un auténtico paradón. Ha sido el muro del combinado polaco y clave para que los escasos goles producidos arriba surtieran efecto en los resultados. Pasó con lo justo Polonia, pero sin Szczesny se hubiera quedado en la primera ronda. Sin duda.

Achraf Hakimi

Marruecos ha sido una de las sorpresas metiéndose en los octavos de final. No porque no tenga grandísimos jugadores, sino por lo equilibrado que se ha mostrado el equipo en todo momento. Pero en todo equilibrio, se necesita una pizca de desequilibrio. Lo han puesto los Ziyech, En-Nesyri y compañía, pero sobre todo lo ha puesto Achraf Hakimi desde el lateral.

El del PSG ha sido un auténtico puñal por el flanco diestro del ataque de Marruecos. Más ofensivo que defensivo, Hakimi se ha hecho suyo todo el carril y ha demostrado tener un desequilibrio impresionante cuando pone su moto a funcionar. Una máquina de llegar a línea de fondo y poner centros con peligro. Juega por donde quiere.

Kalidou Koulibaly

Un ganador de duelos como definición. Tanto en ataque, anotando el gol ante Ecuador que metía a Senegal en los octavos de final del Mundial, como en defensa. Koulibaly ha sido el gran jefe del combinado africano en esta fase de grupos, ejerciendo de líder indiscutible y de hombre fuerte de Aliou Cissé sobre el verde.

Dirige, corrige y espolea a sus compañeros durante todo el partido. Ante la baja de Sadio Mané, Koulibaly ha cogido el mando de la selección y se la ha hecho suya. En defensa, un muro infranqueable junto a Abdou Diallo.

Josko Gvardiol

El central del presente y del futuro. Una fase de grupos perfecta de un defensor que está llamado a marcar una época. Tiene una salida de balón exquisita, siempre está bien posicionado, es expeditivo en el corte y, además, es zurdo. Gvardiol, a sus 20 años, es un pilar indiscutible de Croacia y ya está entre los mejores del mundo.

Puede actuar tanto de central como de lateral, aunque Dalic no tiene pensado moverlo del eje central viendo la buena pareja que ha construido junto a Lovren. El del RB Leipzig es el mejor central de lo que llevamos de Mundial. Lo hace todo bien.

Antonee Robinson

El diestro es más mediático con Sergiño Dest, pero Estados Unidos ha encontrado un lateral zurdo que ha sobresalido y de qué manera en este Mundial. Tiene una clara vocación ofensiva (como toda la selección estadounidense), sube con criterio y pone centros que son prácticamente caramelos. Se ha combinado a la perfección con McKennie y Pulisic en el flanco zurdo del ataque norteamericano. Una de las sorpresas agradables de este Mundial sin duda. El Fulham tiene lateral para rato.

Declan Rice

Bellingham es el que se lleva los elogios por su elegancia, su potencia y su capacidad para pisar área contraria con suma facilidad, pero que nadie olvide que para que el del Dortmund llegue, alguien debe quedarse. Y ese es Rice.

El pivote del West Ham, que en verano apunta a traspaso sonado, ha exhibido en este Mundial todas las cualidades que debe tener un pivote moderno: buena salida de balón, asfixiante en la presión y siempre atento a las coberturas. No es tan mediático como Bellingham, pero es otro de los jugadores a seguir en Inglaterra.

Mohammed Kudus

Uno de los nombres propios. Ya había sobresalido con el Ajax esta temporada, pero lo cierto es que pocos esperaban esta aparición en todo un Mundial. Rápido con el balón en los pies, creando peligro constantemente y con capacidad para ver portería con facilidad. Su indefinición entre medio ofensivo y delantero juega a su favor.

Polivalencia al servicio de una Ghana que ha exhibido potencial en Qatar. Iñaki Williams era, quizás, el que más ruido mediático había congregado, pero Kudus se ha llevado los informes de los 'grandes' europeos. No tardará en dejar el Ajax. Solo tiene 22 años.

Bruno Fernandes

Está llamado a quitarle la corona de rey de Portugal a Cristiano Ronaldo. Si es que no lo ha hecho ya. Su carta de presentación en esta fase de grupos del Mundial han sido dos goles y dos asistencias tremendamente claves para que los lusos se metieran en los octavos sin tener ni que jugar el tercer partido.

Parte desde la mediapunta o el interior, pero se mueve por donde le da la gana, tal y como hace con el Manchester United. Le da ritmo y pausa a los partidos cuando toca, aunque siempre tiene la portería entre ceja y ceja. Le encanta pisar área. Si Bruno sigue a este nivel, Portugal apunta a seria candidata para llevarse el Mundial.

Leo Messi

Si Argentina finalmente se metió en los octavos del Mundial fue gracias a su gran capitán. Poco se puede decir ya de Leo Messi. Cuando más fea se ponía la clasificación empatando ante México, el '10' se sacó de la manga un latigazo desde la frontal del área para decir 'aquí estoy yo, Argentina'.

Erró una pena máxima ante Polonia, pero eso fue lo de menos. Es el líder indiscutible de la Albiceleste y el encargado de poner la luz a un juego argentino que, por ahora, no está siendo demasiado brillante. En caso de duda, balones al '10'.

Cody Gakpo

No está siendo un gran Mundial de Países Bajos, al menos por lo que a juego se refiere. Frenkie de Jong está jugando a gran nivel, pero le faltan socios. Le faltan en la zona ancha, porque detrás tiene centrales de calidad y arriba, sobre todo, cuenta con un delantero que está marcando diferencias: Cody Gakpo.

El del PSV, al que la Eredivisie ya se le está quedando enana, ha marcado en los tres partidos de la fase de grupos de este Mundial y ha demostrado que se le caen los goles de los bolsillos. Empezó más como mediapunta, pero ahora ya es el '9' de los tulipanes. Un goleador nato que apunta a la Premier.

Kylian Mbappé

Junto a Griezmann, el líder indiscutible de Francia. El delantero del PSG ha sido clave con sus goles para meter a Francia en los octavos de final del Mundial como primera de grupo. Cuando le dejan correr y le sirven balones al espacio, es el mejor jugador del mundo.

Se ha entendido a la perfección con Theo Hernández y se ha servido del poder de atracción de Giroud para jugar más libre a su espalda. Parte de la izquierda, pero le encanta acabar por dentro. De su nivel dependerán las opciones de Francia en este Mundial. El colectivo trabaja para que él marque las diferencias en área rival.