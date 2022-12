El 1x1 de los jugadores del FC Barcelona en la fase de grupos del Mundial de Qatar

Partidos, minutos, goles y asistencias que han dado los futbolistas del Barça en las liguillas Busquets, Lewandowski y Christensen, los únicos que han jugado los 270 minutos. Ter Stegen y Araujo no se estrenarán y Eric sigue sin debutar

Completada la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, el FC Barcelona sigue con una amplia representación de jugadores en los octavos de final. Serán 14 los futbolistas azulgranas que pelearán para seguir en la competición y disputar los cuartos. Por contra, tres ya han dicho adiós. Y todavía hay otros dos (cedidos pero con contrato en vigor) que también siguen en liza con sus respectivas selecciones.

El primer duelo de octavos, este sábado en Rayán, enfrentará a Países Bajos con Estados Unidos. En el equipo 'oranje' está ofreciendo una buena versión Frenkie de Jong, titular indiscutible con Louis van Gaal. El centrocampista, que lo ha jugado prácticamente todo, suma un gol y una asistencia.

El segundo representante azulgrana en esta selección, Memphis Depay, está teniendo un papel más residual. Ha participado en los tres partidos de la fase de grupos pero no ha marcado diferencias. Memphis no juega con el Barça desde el 17 de septiembre. Se lesionó en la primera fecha FIFA (rotura bíceps femoral pierna izquierda) y ha reaparecido en el Mundial.



| AFP

En la selección de Estados Unidos está firmando un buen torneo el lateral Dest, cedido por el Barça al Milan. Titular en los tres partidos, el carrilero ha dado una asistencia y entra de lleno en los planes del seleccionador Gregg Berhalter. Está siendo uno de los mejores laterales derechos del Mundial.

En el Francia-Polonia del domingo, en Doha, habrá otro duelo entre barcelonistas. Dembélé y Koundé contra Lewandowski. El delantero francés está cumpliendo pero sigue teniendo déficit en el gol. En las asistencias, uno de sus fuertes, ya estrenó su casillero en la primera jornada. Koundé, por su parte, ha sido titular, suplente y se ha quedado en el banquillo. En principio, no es uno de los indiscutibles de Didier Deschamps pero está contento con su rendimiento.



| ANDREJ ISAKOVIC

En cuanto a Lewandowski, el pichichi del FC Barcelona pudo sacarse la espina de marcar un gol en una fase final del Mundial (contra Arabia). En el primer partido dejó escapar la oportunidad después de desperdiciar un penalti (contra México). El delantero polaco también acumula una asistencia.

Raphinha y la 'armada' española

El siguiente azulgrana en entrar en acción en los octavos de final será Raphinha, que pese a ser titular en dos partidos, no ha completado ninguno. En el capítulo ofensivo tampoco ha contribuido con goles ni asistencias, aunque sí lo ha hecho en desequilibrios por la banda derecha.

Por último, los jugadores españoles serán los que cerrarán la participación barcelonista en los octavos de final, contra Marruecos. Luis Enrique Martínez ha dado oportunidad a los ocho salvo a Eric, que todavía no se ha estrenado. Busquets, Gavi y Pedri, todos con tres titularidades, son intocables para el asturiano. El canario, por cierto, es el español que ha encontrado más líneas de pase (336).

Jordi Alba, durante el partido ante Alemania en el Mundial de Qatar | EFE

Jordi Alba también ha participado en los tres partidos de la fase de grupos y ha aportado dos asistencias, además de provocar un penalti. Balde, igualmente, ha ido de menos a más. Debutó como internacional absoluto contra Costa Rica y en el tercer partido alcanzó su primera titularidad. Está dejando muy buenas sensaciones.

Ferran fue el autor de dos dianas contra Costa Rica, una de penalti. El delantero del Barça fue titular en los dos primeros partidos y suplente en el tercero. Su participación está siendo notable pero podría mejorar si aumentara su porcentaje de acierto.

El último azulgrana en debutar en el Mundial, por ahora, ha sido Ansu Fati. El delantero canterano disputó los últimos 22 minutos contra Japón y, aunque tuvo poco tiempo, dejó constancia de su verticalidad. Su entrada dio otro aire a la línea atacante española.

En el Marruecos-España podría participar el jugador azulgrana del equipo africano, Abde, que esta temporada ha sido cedido a Osasuna. El delantero, de momento, solo ha tenido participación en el primer partido, contra Croacia. No entra en los planes de Walid Regragui.



| AFP

Los que regresarán a Barcelona en las próximas horas serán Ter Stegen, Araujo y Christensen, los tres ya apeados del Mundial. El guardameta alemán no ha disputado ni un solo minuto (fue suplente de Manuel Neuer). El defensa uruguayo tampoco saltó al césped para no arriesgar en su recuperación. Se lesionó a finales de septiembre con su selección (aductor muslo derecho) y el Barça ha forzado para que no arriesgara en una competición tan exigente como el Mundial.

Christensen también quedó apeado en la fase de grupos. Su selección, Dinamarca, finalizó en cuarta posición, por detrás de Francia, Australia y Túnez. El equipo nórdico solo sumó un punto, el del debut contra Túnez (0-0).

Siguen en el Mundial

Frenkie de Jong (Países Bajos)

Partidos: 3 (todos titular)

Minutos: 266

Goles: 1

Asistencias: 1

Memphis (Países Bajos)

Partidos: 3 (1 titular, 2 suplente)

Minutos: 139

Goles: 0

Asistencias: 0

Lewandowski (Polonia)

Partidos: 3 (todos titular)

Minutos: 270

Goles: 1

Asistencias: 1

Dembélé (Francia)

Partidos: 3 (2 titular, 1 suplente)

Minutos: 163

Goles: 0

Asistencias: 1

Koundé (Francia)

Partidos: 2 partidos (1 titular, 1 suplente)

Minutos: 91

Goles: 0

Asistencias: 0

Busquets (España)

Partidos: 3 (todos titular)

Minutos: 270

Goles: 0

Asistencias: 0

Eric (España)

Partidos: 0 (todos en el banquillo)

Minutos: 0

Goles: 0

Asistencias: 0

Jordi Alba (España)

Partidos: 3 (2 titular, 1 suplente)

Minutos: 168

Goles: 0

Asistencias: 2

Balde (España)

Partidos: 3 (1 titular, 2 suplente)

Minutos: 112

Goles: 0

Asistencias: 0

Gavi (España)

Partidos: 3 (todos titular)

Minutos: 224

Goles: 1

Asistencias: 0

Pedri (España)

Partidos: 3 (todos titular)

Minutos: 237

Goles: 0

Asistencias: 0

Ferran (España)

Partidos: 3 (2 titular, 1 suplente)

Minutos: 144

Goles: 2 (1 de penalti)

Asistencias: 0

Ansu Fati (España)

Partidos: 1 (suplente)

Minutos: 22

Goles: 0

Asistencias: 0

Raphinha (Brasil)

Partidos: 3 (2 titular, 1 suplente)

Minutos: 171

Goles: 0

Asistencias: 0

Eliminados

Christensen (Dinamarca)

Partidos: 3 (todos titular)

Minutos: 270

Goles: 1

Asistencias: 0

Ter Stegen (Alemania)

Partidos: 0 (3 banquillos)

Minutos: 0

Goles encajados: 0

Araujo (Uruguay)

Partidos: 0 (no convocado)

Minutos: 0

Goles: 0

Asistencias: 0

Los cedidos que siguen

Dest (Estados Unidos)

Partidos: 3 (todos titular)

Minutos: 234

Goles: 0

Asistencias: 1

Abde (Marruecos)