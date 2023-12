La desesperación de Frenkie de Jong

No ha sido la semana más fácil para Frenkie de Jong. El neerlandés, que a nivel personal se encuentra en el mejor momento de su vida tras el nacimiento de su primer hijo con su mujer Mikky Kiemeney, no ha vivido sus mejores días en can Barça.

Frenkie, que fue baja en la convocatoria del Barça para el partido de Champions ante el Amberes, tuvo que ver como se ponía en cuestión su compromiso con el equipo con la aparición de informaciones en las que se aseguraba que Deco, director deportivo, había discutido con él por no creerse su proceso febril, algo que horas más tarde desmintió el propio club a SPORT.

Además, su representante, Ali Dursun, salió al paso de esta información para desmentirla. En declaraciones al periódico neerlandés 'The Telegraaf', el agente del neerlandés calificó la noticia como "totalmente falsa. Es la mayor tontería que se ha soltado sobre Frenkie en mucho tiempo. El jugador simplemente está enfermo, tiene síntomas de fiebre y no ha podido viajar ni jugar".

Ya en el territorio deportivo, De Jong volvió a recuperar galones ante el Valencia con la titularidad y la manija del mediocampo. Como contamos en SPORT, el neerlandés jugó como mediocentro y fue de gran ayuda para los centrales en la salida de balón. Frenkie estuvo muy participativo, fue sobre todo un facilitador para salir jugando desde atrás y por momentos ocupó la posición de tercer central para tener más metros para avanzar y romper líneas.

Sin embargo, el partido de De Jong no se tradujo en un buen resultado para el equipo, y en un momento perdió los nervios. Corría el minuto 76' cuando el cuarto capitán del Barça conducía el balón y recibió un pisotón que le sacó media bota del pie. Lejos de pitar falta, Miguel Ángel Ortiz Arias ordenó que siguiera el juego, y la jugada acabó con un disparo desviado del Valencia tras la contra provocada por la pérdida de Frenkie.

De Jong, siempre calmado, reaccionó con ira lanzando la bota al suelo, incrédulo ante la decisión del colegiado de no pitar falta. ¿La decisión de Ortiz Arias? Amonestar al neerlandés por protestar y dejar así al Barça si un pilar fundamental para el último partido de liga de este 2023 ante el Almería, ya que de Jong, por acumulación de tarjetas, no podrá estar presente en Montjuïc. Un problema más para Xavi.