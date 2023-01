Dembélé se pronuncia sobre el interés del PSG

El extremo del Barça ha hablado en una entrevista con la televisión belga 'Eleven' sobre cómo se siente en Barcelona Ousmane está muy a gusto en el ecosistema de Xavi y solo piensa en seguir creciendo con la camiseta azulgrana

Ousmane Dembélé no tiene, por el momento, ninguna intención de moverse de Barcelona. El galo, que dio el susto ante el Intercity pero que podrá ser de la partida el domingo ante el Atlético de Madrid, ha atendido a la televisión belga 'Eleven' para analizar la actualidad y la previa del encuentro en Civitas Metropolitano.

"Firmé un nuevo contrato con el Barça hace cuatro meses y estoy contento aquí, quiero seguir trabajando y mejorando en Barcelona", asegura Ousmane. Preguntado sobre si no le interesa la Torre Eiffel, el 'Mosquito' comenta que "estoy bien aquí, soy feliz en Barcelona, me gusta mi vida aquí. El entrenador confía en mí y la directiva también. Me gusta la fe que hay y el ambiente que se respira".

LAS PALABRAS DE LAPORTA

Unas horas antes, Laporta había hecho referencia a la situación de Ousmane y había sido más que contundente: "Si viene el PSG para ficharle... les diremos que no está en venta. Es de los jugadores más importantes que tenemos. Tiene una velocidad extraordinaria. Es un rayo. Cada vez que coje la pelota desborda y ayer marcó un golazo. No se va ni por 70 millones ni por ninguna cantidad".