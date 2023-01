Esta sería la respuesta del Barça al PSG por si viene a por Dembélé

"Les diremos que no está en venta, ni por 70 ni por nada" El mandatario azulgrana no quiso abordar durante la entrevista la renovación del francés

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, fue taxativo de cara a una posible salida de Ousmane Dembélé durante el transcurso de la entrevista en el 'Què t'hi jugues'

El mandatario catalán dijo que "si viene el PSG para ficharle... les diremos que no está en venta. Es de los jugadores más importantes que tenemos. Tiene una velocidad extraordinaria. Es un rayo. Cada vez que coje la pelota desborda y ayer marcó un golazo. No se va ni por 70 millones ni por ninguna cantidad".

El presidente no tiene intención de dejarle marchar pese a que acaba contrato a final de la próxima temporada. El presidente no quiso abordar ahora la opción de la renovación del jugador porque considera que es el momento de centrarse en el aspecto deportivo y no mezclarlo ahora con aspectos contractuales.