Deco vuelve a abrir dudas sobre Vitor Roque

Xavi aseguró que el director deportivo le dijo que tendría al delantero en enero, pero el luso no fue tan claro: "Depende de varias cosas" Deco destacó que "el míster siempre es optimista" y que es cierto que "queremos que el jugador llegue lo antes posible"

Deco no pudo ser tan concreto como Xavi Hernández sobre la posible incorporación de Vitor Roque en la ventana de enero. El técnico afirmó en la previa del partido que el director deportivo "me dice que Roque viene en enero", algo que Deco no pudo confirmar en declaraciones a Movistar LaLiga.

El luso aclaró que "depende de varias cosas" en alusión al 'fair play' financiero y el límite que tendrá el club para realizar incorporaciones en el mercado invernal.

De todos modos, confirmó las palabras de Xavi en el sentido de que "queremos que el jugador llegue lo antes posible" y justificó al míster porque "siempre es optimista y nosotros también queremos serlo".

En cualquier caso, Deco seguirá trabajando en los próximos meses para conseguir que el prometedor ariete brasileño pueda reforzar la plantilla del Barça a corto plazo.