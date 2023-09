La herencia que pone en peligro a Vitor Roque

El delantero no podrá venir en el mercado de invierno por culpa del límite salarial Laporta lleva más de dos años intentando enderezar la grave situación económica

Laporta heredó un Barça al borde de la quiebra. En una situación económica catastrófica. Y lleva más de dos años intentando el milagro de la recuperación. Pero el presidente todavía no ha conseguido un club financieramente sostenible. La mochila era demasiado pesada y ni siquiera las controvertidas palancas (algunas de las cuales aún no se han cobrado) han conseguido revertir el drama que dejaron Bartomeu y sus acólitos. Se ha mejorado. Mucho. Con medidas excepcionales. Aunque no lo suficiente. De ahí que todavía se tengan que hacer equilibrios con unas cuentas que no acaban de cuadrar. Y que penalizan el normal funcionamiento del club.

Los recortes efectuados han sido salvajes. Con decisiones tan traumáticas como el cierre de Barça TV o, por supuesto, la salida de Messi. Por poner solo dos ejemplos de la magnitud de la tragedia. Pero ni aún así se ha conseguido el equilibrio imprescindible. De ahí ese drástico descenso del límite salarial (se ha pasado de 649 millones a 270) que pone en peligro el fichaje de Vitor Roque. El delantero brasileño difícilmente podrá incorporarse en el próximo mercado de invierno, como estaba previsto, a no ser que el Barça haga alguna gran venta de un futbolista franquicia o genere nuevos ingresos.

PLANIFICACIÓN DEPORTIVA LASTRADA

Un duro golpe a la planificación deportiva que este verano ya se ha visto gravemente afectada por la política de la inversión mínima: el Barça solo ha gastado 3,4 millones de euros, el segundo club que menos dinero ha desembolsado en LaLiga por detrás del Athletic (0 euros). Un ‘récord’ impensable hace solo unos años. Xavi tiene cinco nuevos jugadores, pero dos han llegado libres (Iñigo Martínez y Gundögan), dos son cesiones (Cancelo y Joao Félix) y únicamente ha pagado por Oriol Romeu. Ni Bernardo Silva ni Zubimendi ni tampoco el regreso de Messi han sido posibles a pesar de las salidas de futbolistas con contratos elevados como Busquets, Alba, Dembélé, Kessie o Ansu Fati... El Barça ha reducido su masa salarial en 162 millones de euros (pasando de 566 a 404) en el último año pero no ha bastado porque sigue excedido en 130 millones.

LA MASIA, LA SOLUCIÓN

A pesar de semejante drama, la plantilla tiene talento gracias, principalmente, a las nuevas joyas que se van descubriendo en La Masia, como Gavi, Balde o ahora Lamine Yamal. Ese es el gran tesoro que hay que cuidar. Y tirar de este recurso tan preciado cuando el peso de la mochila se hace totalmente insoportable. Xavi es consciente de ello. El técnico conoce las enormes dificultades económicas del club (lo sufre en sus propios carnes, con una renovación mucho más compleja de lo que se merece) y actúa en consecuencia. Fichajes ‘low cost’ y canteranos para superar una crisis de dimensiones descomunales. Y es que hay herencias malditas que sería mejor no heredar jamás.