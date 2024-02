Deco: "Rechacé al Manchester United porque no era el momento"

Deco, leyenda del Barça y actual director deportivo del club, rechazó ir a jugar al Manchester United. El portugués ha hablado del interés de los 'red devils' en una entrevista de la revista inglesa FourFourTwo.

"No era el momento adecuado para mí": así explicó Deco el motivo para rechazar al conjunto inglés. "Las mejores ofertas eran del Chelsea y el Bayern. El Manchester United también preguntó por mí, pero no era el momento".

Deco acabó fichando por el Barça en lugar del club mancuniano en 2004, justo después de ganar la Champions League con el Porto de José Mourinho. El club catalán era el sueño del centrocampista. "Era el equipo por el que soñaba jugar de pequeño. Vi muchos partidos en los 90 y cuando tuve la oportunidad de ir no podía estar más feliz".

Sin embargo, el fichaje de Deco no fue sencillo. "Tuve opciones para ir al Barça después de ganar la UEFA en 2003, pero el Porto no me dejó marcharme, tuve que quedarme un año más". Deco valora el esfuerzo del presidente Pinto da Costa para ganar la Champions. "Merece mucho reconocimiento. Realmente creía que podíamos lograr grandes cosas, así que trabajó para retener a los grandes jugadores cuando no era fácil".

El portugués reconoce que la decisión del club no le sentó bien. "Me llevó algunos meses aceptar la situación, pero me di cuenta de que no servía de nada estar decepcionado con el club y empecé a jugar mejor hasta ganar la Champions. No puedo negar que quedarme un año más fue una gran decisión".

Deco ganó la Champions de 2004 con el Oporto / SPORT

Deco no se moja entre Messi y Cristiano

Al director deportivo culé se le hizo la pregunta de siempre: ¿Messi o Cristiano? El portugués esquivó la cuestión elogiando a los dos. "Son jugadores diferentes, es muy duro escoger entre uno u otro".

Deco reconoció el talento del argentino, con el que jugó en hasta 79 ocasiones. "Siempre ha sido un talento natural. Se ha ido adaptando al juego con el paso del tiempo, pero su manera de moverse siempre ha sido la misma".

El '20' culé explicó que Messi ya hacía cosas extraordinarias en los entrenamientos. "Cuando empezó a tener oportunidades en partidos, siguió haciendo lo mismo. Hacía que todo pareciera fácil".

Messi hizo su debut sustituyendo a Deco / SPORT

El azulgrana destacó el crecimiento como jugador de Ronaldo. "De joven era un extremo puro, cogía el balón y solo pensaba en regatearles a todos. Creció mucho como futbolista, convirtiéndose en la bestia más competitiva que he visto".

"Lo ideal sería tenerles a los dos en el equipo" añadió. "Sería pasarles el balón y esperar el resto". Deco coincidió con Messi en el Barça entre 2004 y 2008, mientras que jugó con Cristiano en la selección portuguesa desde 2003 hasta 2010.