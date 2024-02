Primera respuesta del Everton al Barça al interés por Onana

El fichaje de Amadou Onana, jugador del Everton, empieza a complicarse para el FC Barcelona. El jugador de nacionalidad belga ha entrado dentro del radar de Deco, director deportivo de la entidad azulgrana, pero las diferencias económicas no se han rebajado tras el inicio de las primeras conversaciones.

En su intento de construir un equipo más fuerte físicamente, Deco se ha fijado en este jugador de 1,95 metros, de solo 22 años y que en la presente temporada está brillante en el Everton. El club londinense, con problemas institucionales con sanción de puntos incluidos, está abierto a la posibilidad de vender a este jugador que llegó procedente del Lille y por el que pagó 35 millones de euros.

El interés del Everton es el de doblar el precio del jugador y le ha tasado en 60 millones de euros, una cantidad exagerada para el FC Barcelona, pero al alcance de otros clubs que también pretenden al jugador. El Arsenal y el Manchester United ya han mostrado su interés por contar con Onana la próxima temporada e incluso de presentar una oferta cuando se abra el mercado. Ambos clubs tienen capacidad para pagar esta cantidad que pide el Everton.

Amadou Onana, jugador del Everton / efe

Sí a vender, no a este precio

Por todo ello, el club londinense no está muy interesado en la opción azulgrana teniendo en cuenta que el Barça solo está dispuesto a pagar 40 millones de euros, 20 menos de lo que pide el Everton. El club londinense le ha hecho llegar a los emisarios del FC Barcelona que no están por la labor de rebajar el precio tal y como pretende el FC Barcelona. No están dispuestos a desprenderse de Onana por 40 millones más variables que es lo que pretendía el Barça.

De esta manera, Deco deberá empezar a buscar otras soluciones atractivas para convencer al Everton como la inclusión de algún jugador en la operación