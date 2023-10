Los datos que respaldan la 'Bryan manía' con Zaragoza

El delantero del Granada, que desarboló la defensa del Barça ante el Granada, protagoniza una acción de gol cada 98 minutos Luis de la Fuente ha reclutado al 'rey del regate' de la Liga para cubrir la baja de Yeremy Pino

El Granada - Barça del Nuevo Los Cármenes (2-2) dejó dos noticias: el frenazo del equipo de Xavi Hernández en la Liga y la consagración de Bryan Zaragoza como nueva estrella de la competición. Mientras que para los azulgranas el balance fue pírrico, un empate que los aleja del Real Madrid justo antes del parón de selecciones, el atacante nazarí sacó petróleo de sus dos dianas: un balón de oxígeno para su equipo y la repesca a última hora para acudir a la convocatoria de Roja.

El pequeño gran delantero andaluz (1, 64 metros), tras convertirse en el héroe del Granada con dos golazos que hicieron saltar por los aires a la defensa del Barça se llevó la alegría de la llamada de Luis de la Fuente, quien lo ha reclutado junto a Ansu Fati para los partidos de España contra Escocia y Noruega para cubrir la ausencia de Jeremy Pino y prever los problemas físicos de Lamine Yamal.

Bryan Zaragoza, una acción de gol por partido

El veloz y hábil futbolista malagueño suma esta temporada 5 goles y 1 asistencia. Paco López ha contado con él en los 9 partidos de la Liga, aunque ha sido titular en 7 de ellos. Si se tienen en cuenta sus minutos de juego, sus estadísticas todavía son mejores: 592 minutos de juego, lo que implica una acción decisiva de gol cada 98 minutos sobre el terreno de juego.

Tras el duelo frente al Barça, eufórico por su excelente rendimiento, confesaba quienes son, a sus 22 años (9 de septiembre de 2001) los referentes futbolísticos en los que se inspira. "Mi referente siempre ha sido desde pequeño Leo Messi, porque siempre ha sido el mejor. Me gustaba mucho Neymar y ahora, últimamente, en la Liga española me fijo mucho en Vinicius".

La inspiración de esos modelos futbolísticos, una velocidad endiablada para ejecutar y pensar cuando conduce el balón y un pie derecho de seda son los ingredientes que le permiten ser un virtuoso del regate -es el mejor de la Liga 2023/24 en esta faceta (56 regates completados)-, como lo son Leo, Ney y Vini. Para poner en valor el dato, le siguen en el ránking Jonathan Bamba (Celta) con 38 regates completados y Rodrygo (Real Madrid) y Lucas Boyé (Granada) con 37.

"Yo juego para el regate, no juego para correr detrás de la pelota ni juego para otra cosa", explicaba Bryan Zaragoza en 'El Post de Dazn', para reconocerse, con desparpajo, lo que en argentina denominan un futbolista canchero: "Yo (soy) desde pequeño de barrio; he jugado toda mi vida en el barrio, y al final juego para esto".

Aunque Bryan aseguró que no nació para correr, la realidad es que sus cabalgadas por la banda izquierda reventaron a la defensa del Barça y pusieron en evidencia a un excelente defensa como Jules Koundé en la jugada del 2-0. "Los jugadores del Barcelona me han felicitado... y también me decían que parara de correr", bromeó.

La cláusula de rescisión de Bryan Zaragoza

Hoy la vida no solo transcurre en el mundo real. También en el virtual, el de las redes sociales, y Bryan Zaragoza también es una estrella en ciernes en ese universo, pues comentó en los vestuarios del Nuevo Los Cármenes que tras el partido, "he abierto Instagram y tenía como 5.000 seguidores más. Es una locura".

Una 'Bryanmania' que se puede disparar con la llamada de la Selección. Con contrato en vigor hasta junio de 2027 y una valoración en Transfermarkt de 1,5 millones de euros (22 de junio de 2023), su cláusula de 14 millones de euros casi se puede convertir en un reclamo si mantiene su progresión futbolística. "Yo tengo los pies en el suelo y estoy 100% comprometido con el Granada. Ya el futuro decidirá", zanjó el asunto.