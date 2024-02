Xavi: "Hoy volvemos a regalar y esto es el resumen de la temporada"

Claro y contundente, porque no tiene ya nada que perder, prácticamente. Xavi Hernández fue tajante en su análisis del partido entre el FC Barcelona y el Granada en Montjuïc que acabó con un 3-3 más convincente para los andaluces que para los azulgranas, que tenían una oportunidad de oro para recortar distancias y acercarse al Girona.

El técnico azulgrana lo redujo todo a una sola idea: "Los errores defensivos nos están matando. Hoy volvemos a regalar y este es el resumen de la temporada. No podemos cometer estos fallos. Con estos regalos no se puede repetir".

"Hemos concecido en defensa en situaciones en las que no había ni peligro", añadía Xavi. "El segundo gol es tremendo. No podemos fallar más". Y seguía. "No quiero ser pesado, pero contra el Villarreal haces tres goles y encajas cinco. Ahora marcas tres y encajas otros tres. Tenemos que mejorar mucho defensivamente, lo hemos trabajado toda la semana porque es algo que nos está marcando la temporada".

Precisamente fue la defensa, junto a un estelar Ter Stegen, una de las grandes culpables de la Liga cosechada el año pasado. Solo veinte goles en contra por setenta a favor. ¿A qué se debe este cambio? "Es el deporte, el estado de forma, situaciones puntuales, pérdida de futbolistas... Hemos tenido que ir cambiando jugadores. Desde que el año pasado se recuperaron los tres centrales, no se volvieron a lesionar más. Y este año hemos tenido más problemas. También por errores nuestros de concentración. Creo que hemos hecho muchas cosas bien en muchos partidos para ganarlos, pero estos errores nos han costado puntos".

Lamine y Cubarsí, notas positivas

Sin embargo, Xavi considera que "hemos mejorado mucho" en ataque, "hemos dado un paso adelante, estamos bien con balón, bien posicionados, ordenados... Con Cubarsí e Iñigo era un buen día para la salida de balón, para filtrar pases. Y en esto hemos estado bien".

Y la nota positiva, como siempre últimamente, "Lamine Yamal y los jóvenes, también Cubarsí ha hecho un gran partido". "Hoy no teníamos piernas arriba. Teníamos a Pedri, a Robert [Lewandowski], a Lamine... Es difícil que gane duelos con dieciséis años y aun así los gana".

Hasta que las matemáticas digan lo contrario

Ante el Granada tenía el Barça una oportunidad de oro para recortar distancias, especialmente contra el Girona. "Estamos enfadados, yo el primero. Es una oportunidad perdida que teníamos para seguir en la lucha, que vamos a seguir, pero se nos ha puesto muy difícil".

"No damos la Liga por perdida ni mucho menos", concluía Xavi. "Llevábamos dos partidos buenos y hoy no ha sido así. No vamos a tirar la toalla. Lo que tenemos que hacer ahora es no fallar nosotros. Hemos tenido coraje y ganas, pero ha sido insuficiente".

Y respondió a Deco

Preguntado por unas declaraciones de Deco en Portugal, donde decía que el modelo había quedado atrás y que tenían que mirar hacia adelante, Xavi se quedó sorpendido.

"No es lo que a mí me comunica. Él cree en el modelo y en el ADN Barça, además ha jugado aquí. Yo no puedo decir nada más, no sé".