COPE: El Espanyol se ha planteado no presentarse al derbi

El club blanquiazul se habría llegado a plantear su no presencia en el partido como gesto de disconformidad El revuelo generado con la cautelar concedida a Lewandowski podría incluso hacer suspender el partido

El derbi de este sábado en el Spotify Camp Nou se presenta como uno de los más calientes de todos los tiempos. Tras el revuelo generado tras la confirmación de que Robert Lewandowski podrá disputar el partido, tras la concesión de la cautelar por parte del Tribunal Central Contencioso de Madrid, se apunta que el Espanyol se habría llegado a plantear no asistir al partido.

Así lo informa la cadena COPE, que asegura que junto a los comunicados publicados, el Espanyol habría debatido sobre si asistir o no al Camp Nou como muestra de desacuerdo y de enfado ante la decisión de que el jugador polaco pueda finalmente disputar el encuentro.

El club blanquiazul ya ha informado que no tendrá representación en el palco como gesto de disconformidad y que ha emitido varios comunicados en los que argumenta que no ve no ve "ni argumentos jurídicos ni se dan los requisitos que justifiquen la medida cautelar".