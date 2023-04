Christensen se queda finalmente fuera de la convocatoria; repite Lamine Yamal y entran Casadó y Chadi Riad Busquets no viaja a Vallecas al cumplir sanción por acumulación de amarillas

Andreas Christensen finalmente no ha entrado en la lista de convocados que ha facilitado Xavi Hernández para la vista del FC Barcelona a Vallecas (mañana miércoles a las 22:00 horas). El técnico egarense aún no puede contar con el central danés, que se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros esta mañana, pero que aún no ha recibido el alta médica.

La nota positiva en la lista, más allá de la presencia de Pedri y De Jong nuevamente, es la apuesta por el jovencísimo Lamine Yamal, que tras ser alistado para el duelo ante el Atlético repite en una convocatoria con el primer equipo azulgrana. También están Casadó y Chadi Riad.

Así, la ausencias más sonadas en la lista vuelve a ser las de Ousmane Dembélé y Christensen, que aún no están recuperados al 100% y no se quiere correr ningún riesgo. En la rueda de prensa previa al duelo ante el Atlético, Xavi aseguró que ambos podrían regresar ya esta semana a una convocatoria. Sin embargo, aún deberá esperar al duelo del fin de semana ante el Betis para ver si pueden estar de vuelta.

Tampoco han entrado en la lista ni Sergi Roberto, todavía lesionado, ni Sergio Busquets, que vio la cartulina amarilla ante el Atlético de Madrid y cumple ciclo de amonestaciones. Una baja importante en el centro del campo.

Esta es la convocatoria del Barça para enfrentarse al Rayo Vallecano en Vallecas: Ter Stegen, Iñaki Peña, Arnau Tenas; Araujo, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, Marcos Alonso, Jordi Alba, Kessie, Frenkie de Jong, Raphinha, Koundé, Eric Garcia, Gavi, Marc Casadó, Balde, Pablo Torre, Chadi Riad y Lamine Yamal.