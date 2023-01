Contacto del Barça con Marco Asensio

Asensio ha sondeado diferentes opciones a las del Real Madrid y una de ellas es el Barça El delantero estuvo a un paso de fichar por el Barcelona en el 2014, pero el club se negó a pagar cuatro millones de euros

Marco Asensio, jugador del Real Madrid desde hace siete temporadas, está negociando su prolongación con el conjunto blanco. Acaba contrato el próximo 30 de junio y Florentino le ha presentado una oferta de renovación… a la baja. De momento, las dos partes no han llegado a un acuerdo porque las exigencias del jugador son mayores a las que el presidente del Madrid está dispuesto a ofrecerle a un no habitual para Carlo Ancelotti. Marco Asensio ha ido perdiendo jerarquía en el conjunto blanco y es algo que le invita a reflexionar. Hasta el punto de aprovechar que ha empezado el año y ya es libre, según la normativa FIFA, y puede negociar con otros clubes.

Marco Asensio efectuó un movimiento extraño hace muy pocos meses al cambiar a su agente de toda la vida, un crack como Horacio Gaggioli, para ponerse en manos de Jorge Mendes. El portugués tiene entrada en muchos clubes, en la Premier… y en el Barcelona. Y esto es lo que ha pasado en los últimos meses. Asensio ha sondeado diferentes opciones a las del Real Madrid y una de ellas es el Barça.

El área deportiva del Barcelona mantiene una estrecha relación con Mendes y uno de los temas de conversación, o de negociación, que han planteado de cara al futuro, aparte de Rúben Neves, es la de Marco Asensio. Barcelona y el agente del jugador han abordado la posibilidad de que acabe en el Barça aprovechando que llegaría libre y no hay que pagar traspaso. Que se sepa, todavía no hay un acuerdo entre las dos partes. En realidad, Asensio todavía no ha decidido nada sobre su futuro. Puede quedarse en el Madrid. Puede irse a la Premier o fichar por el Barcelona. Todo está abierto.

Eso sí, a medida que pasan las semanas, las posibilidades de que siga en el Madrid se reducen. Su caso no es el de Modric o Kroos, quienes por su edad y por su trayectoria se encuentran estrechamente vinculados al club blanco. Asensio tiene 27 años, todavía le queda mucho fútbol por delante y su rol dentro del equipo blanco no le invita al optimismo porque, poco a poco, ha ido perdiendo la titularidad.

Asensio, natural de Mallorca, estuvo a un paso de fichar por el Barcelona en el 2014, pero entonces el club se negó a pagar unos cuatro millones de euros al Mallorca para ficharle y acabó yéndose al Madrid. En las últimas semanas, Asensio ha sido preguntado en algunas ocasiones sobre una hipotética salida del Madrid y sobre la posibilidad de irse al Barça. “En lo único que pienso es en el Real Madrid, soy feliz ahí, pero en el futuro nunca se sabe lo que puede pasar”, dijo.