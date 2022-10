Cody Gakpo, en la órbita del Barça y de media Europa

A pesar de tener contrato hasta 2026, el PSV no descarta su venta si llega una buena oferta El Leeds estaba en la 'pole' por su fichaje, pero los grandes del Viejo Continente no se descuelgan

El futuro de Cody Gakpo tiene las horas contadas en el PSV Eindhoven. La joven perla neerlandesa está dispuesta a dar un salto de calidad en su trayectoria deportiva y ya apunta a lo más alto. Se esperaba que firmase por el Leeds United, pero su meteórico inicio de temporada le permite soñar más alto.

Lleva 16 partidos este curso y ha anotado 13 goles y ha repartido 10 asistencias. Cifras estratosféricas para un futbolista de 23 años. Cada 56 minutos contribuye en un gol para su equipo y ya espera la llamada de Louis van Gaal para viajar a Catar con la selección neerlandesa y disputar el Mundial.

El extremo izquierdo ya dejó su carta de presentación el curso pasado con 21 goles y 15 asistencias en 47 encuentros y los grandes equipos de Europa no le pierden la pista. Tal y como apuntan desde 'The Athletic' y 'Sky Sports', clubes como el Manchester United, Manchester City, Arsenal, Bayern de Múnich, Barça o Real Madrid han incrementado su interés. De hecho, no se descarta un traspaso en el mercado de fichajes de invierno.

Tras participar en septiembre en la UEFA Nations League, donde vio puerta en dos ocasiones, ahora su gran reto es disputar la Copa del Mundo, dejando su futuro aparcado hasta que acabe el campeonato en Catar. El futuro y el presente es suyo.