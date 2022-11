Un centro del campo de color blaugrana

Busquets, Pedri y Gavi se presentan como el centro del campo titular de España en Qatar Uno es el capitán y el jugador más veterano del grupo y los otros dos son los dos futbolistas más jóvenes del combinado

Son siete los jugadores del Barça que disputarán el Mundial de Qatar con la selección española. Tres de ellos son centrocampistas: Sergio Busquets, Pedri y Gavi. Los tres son titulares en el Barça y apuntan a titulares también con Luis Enrique en la selección española. Los dos primeros son indiscutibles para el asturiano, mientras el tercero tiene competencia con Koke.

Sergio Busquets es el capitán de la selección española y el único superviviente del combinado que logró la primera estrella para España en Sudáfrica en el 2010. Con 34 años, ha sido 139 veces internacional y en Qatar jugará su cuarto Mundial. A pesar de haber sido discutido su rendimiento en el Barça en algunas ocasiones, Luis Enrique siempre lo ha defendido y elogiado. Es más, en su última rueda de prensa incluso dijo que su intención es convencer al de Badia para que juegue un Mundial más. "No veo un centrocampista en el mundo mejor que él. Si conseguimos que el escenario del partido sea el de jugar en campo contrario y que las posiciones de presión son cortas, Busquets es el mejor del mundo, pero si el equipo es largo y se rompe, no", dice el seleccionador sobre su capitán, que será fijo en Qatar.

Busquets será el medio centro y Pedri y Gavi los interiores, como tantas y tantas veces en el Barça. Gavi siempre ha sido una apuesta de Luis Enrique desde que el andaluz debutó en el primer equipo. Con solo seis partidos en el Barça, el asturiano lo convocó para disputar la fase final de la Nations League en octubre del año pasado. Le llovieron las críticas en Madrid y el seleccionador respondió con la titularidad de Gavi. El andaluz, con 17 años, hizo una gran Nations League y ya nadie lo ha movido de la selección. Ha sido internacional en doce ocasiones y ha marcado un gol. En Qatar aportará al equipo su movilidad, su intensidad y su sacrificio en el centro del campo.

El tercer hombre del triángulo que gobernará el juego de España en Qatar es Pedri, posiblemente el jugador más genial y desequilibrante de los 26 convocados por Luis Enrique. El canario solo tiene 19 años, pero ya se presenta como una de las grandes estrella del Mundial. Debutó el 25 de marzo del 2021 con la selección española y desde entonces ha sido fijo para Luis Enrique cuando no ha estado lesionado. Hizo una gran Eurocopa, siendo nombrado el mejor joven del torneo y entrando en el once ideal de la competición. “¿Habéis visto la Eurocopa que ha hecho Pedri? Eso no se lo he visto a ningún jugador de 18 años en ninguna competición, ni a Andres Iniesta. Cómo ha rendido, cómo ocupa los espacios, su personalidad… No he visto una cosa igual nunca. Es algo fuera de toda lógica”, dijo Luis Enrique después del torneo de quien se ha convertido en el abanderado de la nueva y amplia generación de jóvenes con los que cuenta el seleccionador.

DIFERENTES

Busquets, Pedri y Gavi son tres futbolistas que conocen a la perfección la filosofía de juego por la que apuesta Luis Enrique, muy cercana a la que propone el Barça, equipo que dirigió el asturiano durante tres temporadas. Busquets fue su faro en el Barça y también lo es en la selección. Pedri aporta la magia y el desequilibrio en los metros finales. También sabe marcar el ritmo del partido. Gavi es más dinámico. Entiende el juego y también aporta intensidad, sin arrugarse ante nadie a pesar de no ser todavía mayor de edad.