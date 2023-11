Los claroscuros de Raphinha en la Seleçao

El extremo gaucho, que sí que es titular con Brasil, jugó un partido aceptable en la derrota en Colombia (2-1), pero no marcó las diferencias La falta de puntería, sin embargo, penalizó a Raphinha, que con 0-1, mandó un balón al palo y tuvo otra portunidad de oro para sentenciar el encuentro

La rehabilitación de Raphinha con Brasil se quedó a medias. A diferencia de lo que le está ocurriendo en su segundo curso en blaugrana, el extremo gaucho es titular indiscutible con la ‘Canarinha’ desde que Fernando Diniz asumió temporalmente el cargo de seleccionador brasileño. Son tres partidos y tres inclusiones en el once titular.

Su rendimiento, sin embargo, dejó algunas dudas en la derrota canarinha en Barranquilla (2-1), de esta última madrugada, la segunda consecutiva en partidos de clasificación para el Mundial 2026.

‘Rapha’ hizo un partido aceptable, en la media de un equipo en fase de formación y sin un líder que marque las diferencias. Tácticamente, le ocurrió lo mismo que en su etapa en el Leeds United o en el Brasil de Tite: pasó más tiempo en campo propio cerrando el medio del campo, que en la zona de ataque, donde ocupaba su posición natural por la derecha.

Del punto de vista de la intensidad, del sacrificio táctico en pro del equipo, del concepto colectivo del juego (intercambió constantemente posiciones con el cuarteto ofensivo brasileño), nada a reprocharle.

En esta ocasión, al blaugrana le penalizó, y mucho, la falta de calibrado en la definición. Jugó mejor con espacios que en ataque estático, quizás porque fue incapaz de completar un solo regate en los 82 minutos que estuvo sobre el césped. Y dispuso de dos ocasiones clarísimas en el segundo tiempo, llamadas a influir en el resultado final.

Primero, hubo un lanzamiento desde las proximidades del área, que se fue por poco fuera, y, acto seguido, un balón al poste (min. 67) en un derechazo, en una jugada en que fue asistido por Rodrygo. Ahí, por partida doble, estuvo el 0-2 y la sentencia definitiva.

Y las comparaciones, en este caso, no favorecen en nada a Raphinha porque su homólogo colombiano, el extremo Luis Díaz (Liverpool), sí que mordió arriba. Y, en tres minutos (del 75 al 78) porque sendos goles de cabeza, que confirmaron una remontada soberana de los locales.

Raphinha no debe perder la posición de cara al superclásico con Argentina, en Maracaná (la madrugada del martes al miércoles). En primer lugar, porque Diniz sigue confiando en él. Además, Rodrygo, que podría ser su competidor directo, tiene otras funciones asignadas, como la de hacer de ‘10’ con la ausencia del lesionado Neymar Jr. y Lucas Paquetá, que aún no ha sido convocado porque no ha aclarado su participación en un asunto de apuestas investigado en Inglaterra.

Y, en segundo término, con la ausencia de Vinicius Jr., que sufrió una ruptura muscular en el parte posterior del muslo izquierdo, Brasil no va sobrados de futbolistas con un cierto recorrido profesional en la zona de tres cuartos. Los Joao Pedro (Brighton), que sustituyó al madridista cuando se lesionó, y a Endrick (Palmeiras y futuro jugador del Madrid a partir de julio) aún no están para las grandes citas.