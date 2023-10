Del City al Barça: ¿Se está viendo a un Gündogan diferente?

Xavi trató primero de replicar la versión más ofensiva de Gündogan en el City, pero sin De Jong lo ha acercado a la base de la jugada Antes de encontrar su mejor versión en el conjunto inglés, jugó de mediocentro e incluso su cuestionó su compatibilidad con Rodri

Cuando se anuncia un fichaje, una de las grandes tentaciones es pensar que ese jugador va a replicar idéntico rendimiento en su nuevo equipo. En el Barça ocurrió con Gündogan este mismo verano. El propio Xavi trató de darle al alemán un contexto parecido para lograrlo. Desde el principio, el mensaje fue claro: quería la versión más ofensiva de Gündogan. Quería acercarlo a Lewandowski para explotar su llegada y último pase.

Pero incluso así, se vio un Gündogan en pleno proceso de adaptación. Nada extraño, porque a pesar de las facilidades que le puso Xavi, el Barça no tiene una estructura tan consolidada como el City ni el juego fluye de la misma manera. A la cuestió, ¿Se está viendo el mismo Güundogan que en el City? la respuesta es que no, pero porque no podía ser de otra manera.

Pero también habría que subrayar que sí que se parece al proceso que vivió en las primeras temporadas que en el City. Gündo ha tenido que adaptarse a los distintos contratiempos que ha vivido el equipo.

Xavi trató primero de replicar su versión más ofensiva del City, pero en los últimos partidos lo ha acercado más a la base del cuadrado. La baja de De Jong ha tenido un efecto dominó: ha condicionado el rendimiento de Romeu y ha hecho que el Barça necesite que Gündogan acapare más volumen de juego. Por eso ha pasado de jugar de mediapunta a hacer más funciones de mediocentro en los últimos partidos. Exigencias del guión.

Gündogan habló sobre su llegada al FC Barcelona | PERFORM

Con todo, no es una posición nueva para Gündogan, que también tuvo que adaptarse a varias posiciones durante su etapa en el City. El alemán no lo tuvo fácil en su primera temporada en el City al tener que recuperarse de una grave lesión de ligamentos. A Gündogan le costó ser indiscutible aunque se marchó como una leyenda.

El debate 'Rodrigan'

Antes de dar su mejor rendimiento cerca de los delanteros (Guardiola llegó a usarlo como falso nueve en algunos partidos), fue clave jugando de mediocentro, tras la lesión de Fernandinho, en en el tramo final de segunda Premier de Guardiola.

Pero incluso, tras demostrar su valía, estuvo en el centro del debate con la llegada de Rodri al equipo. Algunas actuaciones del equipo fueron decepcionantes cuando coincidiendo en el once Rodri y Gündogan.

Una situación que se reflejó en los medios con un juego de palabras ('Rodrigan'). "De los 13 partidos de la Premier League que comenzaron juntos la temporada pasada, el City perdió puntos en siete ocasiones. Dado que el City solo perdió puntos 12 veces en total, no parece una simple coincidencia", apuntaba The Athletic el 12 de agosto 2020. Sí, visto con el tiempo (fueron claves para ganar la Champions unos años más tarde) parece casi surrealista.

Pero la realidad es que durante un tiempo los dos jugadores fueron discutidos y se instauró a narrativa de que no eran compatibles. Por entonces se decía que eran demasiado defensivos.

En el Barça de momento ha empezado con buen pie y Xavi ha sido el primero en destacar su comprensión del juego. A la espera de poder contar con De Jong y Pedri, el Barça necesita que Gündo sea más centrocampista que delantero.