Christensen de pivote, mucho más que un recurso

El relevo de Sergio Busquets está siendo un dolor de cabeza para Xavi y su cuerpo técnico. Descartadas en verano las opciones de Zubimendi y Kimmich, la apuesta por Oriol Romeu no ha acabado de cuajar y el entrenador blaugrana está probando múltiples alternativas para encontrar el equilibrio deseado. En Mendizorroza, el último 'invento' fue adelantar la posición de Christensen al centro del campo, una alternativa que funcionó razonablemente bien contra el Alavés.

En el esquema táctico actual del Barça de Xavi, en la fase ofensiva no hay un solo pivote, en realidad son dos futbolistas los jugadores que se sitúan por delante de los tres defensas puros.

En este sistema, el mediocentro derecho es más posicional y el que actúa en la izquierda tiene más libertad para descolgarse en ataque. La base del cuadrado es fundamental para dar estabilidad defensiva pero pero Xavi todavía no ha encontrado el dúo que se complementen y que pueda tener continuidad. ¿Lo habrá logrado con la pareja Christensen-De Jong?.

Equilibrio táctico

Si Frenkie De Jong es el habitual pivote izquierdo en la derecha han jugado en muchas ocasiones Gundo, Gavi y también Pedri pero la opción de avanzar al ex-defensa del Chelsea todavía no se había probado.

El rol de Christensen contra el Alavés era claro, vigilar bien su zona y permitir aventuras ofensivas tanto a De Jong como sobre todo a Pedri y Gündogan. El alemán marcó un gol y regaló una asistencia mientras que Pedri fue también autor de un pase de gol determinante. La función de proteger y libertar al resto de centrocampistas la cumplió de maravilla Andreas que supo equilibrar al equipo como le pidió el cuerpo técnico.

Gündogan, en el momento de la asistencia a Lewandowski / Valentí Enrich

Cifras positivas

El rol de Christensen no era replicar la mejor versión de Busquets, su papel era ser el guardaespaldas del resto de volantes. Las estadísticas del internacional danés explican su partido. Andreas tocó 55 balones, 48 de ellos buenos, recuperó dos balones, perdió siete y ejecutó cuatro pases largos. Su labor no resultó vistosa pero sí muy efectiva. Xavi no aseguró que Christensen seguirá ejerciendo de '6' pero sí que reconoció que es una opción muy válida que contempla para este tramo final de temporada. Cualquier variante o innovación ingeniosa en este momento de la temporada puede ayudar al equipo a e encontrar su mejor versión.

Xavi no revolucionó el equipo eVitoriaia pero sí que tocó una tecla que puede ayudar a equilibrar al equipo. Estamos más habituados a que centrocampistas se reciclen a defensas que al revés pero en la época Rijkaard dos centrales como Edmilson y Rafa Márquez funcionaron muy bien cuando el neerlandés decidió avanzar su demarcación para encontrar un punto de equilibrio en el centro del campo.

Encajar las piezas

La irrupción de Cubarsí, la jerarquía de Araujo, la versatilidad de Koundé y el buen pie de Iñigo hacen pensar que Xavi tiene centrales suficientes para la zaga y , en cambio, necesita un pivote defensivo que permita que Gündogan y Pedri mantengan el buen nivel que mostraron en Vitoria más cerca del área.

En los próximos partidos se podrá comprobar si este movimiento táctico con Christensen de '6' tiene o no continuidad pero la prueba de Mendizorroza se superó con nota y esto puede provocar que esta apuesta se convierta más en un plan A que en una alternativa de urgencia.