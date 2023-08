El candidato Lamine Yamal

A sus 16 años es, junto a Raphinha y Ferran Torres, una alternativa que Xavi contempla para cubrir el vacío que deja Dembélé Albert Puig e Iván Carrasco, dos de sus entrenadores en la cantera le avalan y destacan su margen de mejora

Sin Dembelé en el Barça, Raphinha es, sin duda, el gran candidato a jugar de extremo derecho. Al margen del brasileño, Ferran Torres sería el otro aspirante natural a jugar pegado a la banda derecha del ataque. Esta es una opción que no hay que descartar pero, en la pretemporada, Xavi ha demostrado que piensa más en Ferran como alternativa al ‘9’ que como solución para jugar de ‘7’. En este contexto, la opción Lamine Yamal crece. Sólo tiene 16 años pero la confianza de Xavi en la gran perla de la Masía es enorme. Además sus técnicos en el fútbol formativo le avalan como una alternativa de futuro para la delantera del Barça.

De extremo izquierdo nunca se encontró cómodo en los pocos partidos que jugó de ‘11’. Falso ‘9’ o extremo derecho son las dos posiciones en las que ha jugado Lamine Yamal en los equipos inferiores del Barça. Sus formadores coinciden en que el de Esplugues puede jugar en ambas demarcaciones pero si tienen que elegir se decantan por el ‘7’.

Talento natural

Albert Puig es uno de los entrenadores que mejor conoce a Lamine ya que lo ha dirigido durante dos temporadas diferentes. Consultado por SPORT, Puig explica que en el Infantil B ”sólo teníamos un delantero centro puro y cuando no estaba disponible jugaba Lamine. Pero, para mí, su mejor posición es la de extremo derecho”.

Este técnico, que también dirigió a Lamine de benjamín, entiende que en la derecha “puede desbordar de manera natural, intuye cuando tiene que abrirse y cuando recibir por dentro. Además le beneficia tener un delantero más avanzado que con sus movimientos le permite decidir si buscar la asistencia, conducir o incluso acabar con un chut”.

Albert Puig, que acaba de incorporarse al cuerpo técnico del Aris de Salónica, añade: “Lamine no es un especialista en una jugada concreta. Tiene un abanico de acciones enorme que le permite ser muy completo, ya que es un magnífico pasador, un gran driblador y un rematador espectacular”.

Las virtudes de un extremo

Las necesidades del equipo han facilitado que Lamine Yamal haya jugado y destacado también en el eje de la delantera. Uno de los entrenadores que situó en muchos partidos a Lamine Yamal en esta posición es Iván Carrasco, que ha sido estas dos últimas temporadas el entrenador del Cadete A del Barça. Carrasco explica a SPORT que tuvierons “muchas semanas de baja a Guiu y Lamine lo suplió ejerciendo el rol de falso ‘9’”.

En esta función Lamine luce, porque según Carrasco es “muy creativo y el poder acercarse a los interiores le permitía entrar mucho en juego y mejorar todas las acciones ofensivas”. A pesar de ello, Iván Carrasco cree que su mejor ubicación en el sistema de juego del Barça está en la derecha aunque “no es un extremo puro, es un jugador muy especial, con detalles de genio, con un talento natural que le permite ser muy rápido de cabeza”.

Su entrenador en el Cadete A en la temporada 2021/22 desvela porque Lamine rinde tan bien de ‘7’: “Su cambio de ritmo te mata, él se para y acelera cuando toca. Además su primer control es exquisito, con este control a veces ya ha superado a su defensor.” Lamine además pierde pocos balones porque, según Carrasco, “su toma de decisiones es excelente y a esto hay que unirle que en el área donde otros sufren él es muy frío y no se pone nunca nervioso”.

Aspectos a mejorar

Sus formadores advierten que con 16 años recién cumplidos, su margen de mejora es inmenso. Físicamente todavía tiene mucho por desarrollar. Carrasco entiende que “en la actualidad, su cuerpo no le permite en ocasiones ejecutar ideas de su cerebro. Con el tiempo, cuando añada fuerza adulta, su explosividad y aceleración van a ser letales”.

Lamine Yamal es zurdo pero, según Albert Puig, “no es un zurdo cerrado, no evitará jugar con la derecha cuando la situación lo pida, de hecho en situaciones de remate no duda cuando tiene que rematar con su pierna menos hábil”. Sin embargo Lamine está lejos de ser ambidiestro y es por ello que Ivan Carrasco entiende que “seguirá mejorando su efectividad con esta pierna. En contextos más cómodos no la necesitaba, ahora sí”.

Otro aspecto a mejorar en los jugadores de talento es el trabajo defensivo. Como en el caso de la pierna derecha este es un aspecto que en su etapa infantil y cadete no era imprescindible, pero ara sí lo será. “En el juvenil A ha mejorado mucho y conmigo en el Cadete A ya me demostró que sabe ser un buen defensor”, explica Ivan Carrasco, que lo ejemplifica así: “Cuando quiere robar el balón, mira a los ojos a su rival y es capaz de robarle la pelota”. A pesar de ello todos coinciden que en el fútbol moderno la implicación defensiva es imprescindible y que Lamine tendrá que mejorar sus prestaciones en estos aspectos.

Es evidente que Lamine Yamal es una gran perla de futuro que Xavi quiere moldear con paciencia. Si el primer equipo necesita una alternativa para la demarcación de ‘7’, Lamine puede tener ahí una buena oportunidad para continuar su crecimiento. Sus entrenadores concluyen: “Todo dependerá de su mentalidad, su potencial es ilimitado”.