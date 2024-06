Si no te acuerdas del nombre de alguien con el que te encuentras, utiliza este truco infalible

Si caminando por la calle te has encontrado a alguien que conoces, pero no te acuerdas de su nombre, no te preocupes, que ocurra esto es más común de lo que crees. Y es que, ante esta situación hay dos posibles salidas, cada cual más fría que la anterior.

Una de las posibles soluciones es no referirte a esa persona por su nombre, lo que convierte esa situación en informal; o también puedes confesarle que no recuerdas su nombre, lo que va a convertir esa situación en incómoda.

Pero no te preocupes, porque Mario Marzo en su podcast '¿Quieres ser mi amigo?', nos muestra un truco infalible con el que podrás salir airoso de una situación tan incómoda como esta. El actor le contó a su Dane, su amigo con el que presenta el podcast, una anécdota protagonizada por su padre, Rafa, que es profesor y al que le resulta complicado aprenderse el nombre de todos los alumnos que han pasado por sus clases.

Rafa, se encontró con alguien y mantuvieron la siguiente conversación, en la que de manera muy inteligente consiguió que su interlocutor le dijera como se llamaba:

-Rafa, ¿qué tal?

-Hombre, ¿Cómo estás?

-Oye, cómo te llamabas, pregunta el profesor.

– Juan.

– No, ya, ya, me refiero de apellido. Juan…

– Ramírez

– Juan Ramírez, claro, leñe, ¿qué tal?

Con este sencillo truco puedes recordar, no solo el nombre sino también los apellidos de esa persona y así pasar de una situación incómoda a que la otra persona vea que tienes interés por conocerle más personalmente.