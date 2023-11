Un cambio obligado en la lista ante el Porto

El técnico de Terrassa, que confirmó la semana pasada que Sergi Roberto llegaría al duelo de Champions, tendrá que hacer otro retoque respecto a la convocatoria de Vallecas Con Roberto OK, tan solo Gavi continuará en la enfermería después de que De Jong, Pedri, Lewy y Raphinha se hayan ido recuperando

Le espera al FC Barcelona una 'guerra' importante el próximo martes en Montjuïc. En busca de no complicarse el pase a octavos de final y de materializar un liderato importantísimo de cara a un sorteo salvaje.

Después del inesperado tropiezo en Hamburgo frente al Shakhtar, el cuadro azulgrana afronta el, quizás, encuentro más importante de lo que va de temporada. Sufrió mucho en Porto el equipo de Xavi y ahora quiere dar un golpe encima de la mesa en la Champions. Lo necesita, sin duda, tras las malas sensaciones que viene arrastrando.

ROBERTO, OK TRAS PERDERSE SIETE PARTIDOS

El técnico de Terrassa ya comunicó en la previa del partido ante el Rayo que recuperaría a Sergi Roberto para la causa. El de Reus se ha perdido los últimos siete partidos oficiales y, salvo sorpresa, mañana entrenará con el grupo y será incluido en la lista.

Unai Hernández, junto a Lamine Yamal en un entrenamiento | FCB

Eso sí, el técnico egarense tendrá que hacer una modificación respecto a la lista de Vallecas. Se caerá Unai Hernández, que no puede jugar la Champions. El de Malgrat no está inscrito en la Lista A y tampoco puede estar en la B porque no lleva más de dos años en el club (apenas año y unos meses, aterrizó el verano de 2022).

Quien podrá entrar será Marc Casadó, que estaba sancionado por acumulación de amarillas el fin de semana. Veremos si lo hace y también repite Aleix Garrido.