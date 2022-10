Bronca en la asamblea del Bayern por Lewandowski

El representante de la afición describió al polaco como "un hombre sin carácter" y que "no debe estar en el salón de la fama" Oliver Kahn lo defendió y dijo que "hay que darle las gracias porque fue una máquina para el Bayern"

La marcha de Robert Lewandowski sigue coleando en Alemania. En la última asamblea del Bayern de Múnich se montó un buen alboroto alrededor del adiós del polaco tras la intervención del representante de la afición, Dieter Marx, quien cargó con dureza contra el actual delantero del Barça.

Según informó la cadena polaca TVP Sport, Marx calificó a Lewandowski como "un hombre sin carácter" y pidió que no se le haga ningún reconocimiento público. "Así no se debe despedir así del club. No se le debe dar un partido de despedida al final de su carrera. Tampoco debería estar en el salón de la fama'.

Las palabras de este representante no gustaron al resto de presentes en la sala que lo abuchearon. En una asamblea que duró cinco horas y se ratificó a Herbert Hainer como presidente, la mayoría del público se mostró contrario al ataque.

Incluso, el director general del club, Oliver Kahn, que fue muy duro en la negociación, salió en defensa de Lewandowski: "Puedes entender que Robert a la edad de 34 años quisiera cambiar algo en su vida. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a otro fantástico jugador que fue una máquina en el Bayern. Le agradezco sus grandes logros y todo lo que ha hecho por el club".