Borja Iglesias, al árbitro: "¡El escudo, esa es la diferencia!"

El delantero protestó las decisiones arbitrales desde el banquillo El jugador consideraba que el colegiado había pitado a favor del equipo grande

Borja Iglesias, jugador del Betis, protestó airadamente contra el colegiado , Ricardo De Burgos Bengoetxea, durante la segunda parte del encuentro entre el Betis y el Barcelona, correspondiente a la última jornada de Liga. El delantero del Betis no cesó de gritarle desde el banquillo, después de haber sido sustituido, que sus decisiones estaban influenciadas por la mayor jerarquía del Barcelona. "La diferencia es el escudo", "El escudo, es la diferencia", le espetó Borja Iglesias mientras sus compañeros de equipo que también estaban sentados en el banquillo levantaban la mano en señal de protesta.

Borja Iglesias, según captaron las cámaras de televisión, también hizo lo mismo con el cuarto árbitro. El Betis se frustró por la derrota y William Carvalho acabó siendo expulsado del partido.

Ya en la rueda de prensa, Iglesias dijo que "es así. No tengo nada más que decir. Me voy un poco enfadado. Siento que hay cosas extrañas en este partido". Agregó que "no entro a evaluar si son merecedores o no de ganar, pero sí entro en que hay cosas distintas".