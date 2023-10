Bellingham, a ritmo de Lewandowski pero sin superarlo

El inicio goleador del inglés en la Liga es brutal pero inferior al del polaco en su primer año Lleva 10 goles en las 11 primeras jornadas y el polaco logró 12

El inicio goleador de Jude Bellingham está sorprendiendo a todo el mundo. Incluso al propio jugador, que no esperaba ser tan efectivo de cara a portería en sus primeros partidos en la Liga española vistiendo los colores del Real Madrid.

Su entrenador, Carlo Ancelotti, también está alucinando con lo determinante que es el inglés para su equipo aunque, precavido, les pide a sus teóricos goleadores, Vinicius y Rodrygo, que aporten más goles.

Bellingham lleva 10 goles en las 11 primeras jornadas de Liga y está sosteniendo al Real Madrid en el aspecto goleador. Pese a que no es delantero, está logrando hacer olvidar a Benzema y parece dar la razón al club, que prefirió gastarse los millones en él (costó más de 100) y no en un delantero top que reemplazara al francés. Mbappé siguió en París pese al interés blanco.

Con esta decena de goles, ha firmado un inicio de temporada espectacular, pero no llega al nivel de Lewandowski en su primer año en el Barça. Va a su ritmo pero no lo ha superado. Bellingham marcó ante el Athletic, Almería (2), Celta, Getafe, Girona, Osasuna (2), y Barça (2). Ante Las Palmas no jugó por rotaciones.

En las 11 primeras jornadas de Liga, Lewandowski firmó dos goles más que el inglés, 12. Se quedó seco en el estreno ante el Rayo Vallecano, pero firmó dos dobletes seguidos ante la Real Sociedad y el Valladolid, marcó ante Sevilla y Cádiz, partido en el que entró en la segunda mitad, volvió a lograr dos goles ante el Elche y dio los tres puntos ante el Mallorca.

Jude Bellingham, en una acción ante el azulgrana Lewandowski | Valentí Enrich

Después estuvo dos partidos sin ver puerta, ante el Celta y en el Clásico en el Santiago Bernabéu, para volver al camino del gol contra el Villarreal, de nuevo con dos goles, y el Athletic Club en la jornada 11.

Lewandowski, eso sí, es uno de los mejores delanteros centro del mundo y ha marcado goles toda su vida mientras que Bellingham es un medio con llegada, pero, por ejemplo, la temporada pasada hizo ocho goles en todo el curso con el Borussia Dortmund.

Los registros en la Champions

El jugador del Real Madrid también está de dulce en la Champions. Lleva tres goles en tres partidos y los ha repartido bien, uno en cada encuentro contra el Union Berlin, el Nápoles y el Braga.

Lewandowski también marcó tres goles en las tres primeras jornadas de la fase de grupos, pero los hizo todos ante el Viktoria Plzen en el Spotify Camp Nou. Ante su ex equipo disfrutó de buenas ocasiones pero no pudo marcar y en Milan ante el Inter tampoco estuvo acertado.