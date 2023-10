Los primeros informes de Bellingham en el Birmingham

SPORT ha tenido acceso a los correos internos de la dirección deportiva del club tras su debut en el primer equipo del Birmingham "Otra actuación increíble, con 16 años presionó más que nadie y casi consiguió la remontada, ¡qué futbolista!", se escribió sobre él

Jude Bellingham llegó al Real Madrid procedente del Borussia Dortmund a cambio de más de cien millones de euros. El conjunto alemán, por su parte, había fichado al futbolista en 2020 procedente del Birmingham a cambio de cerca de treinta millones de euros, lo que hizo de aquel traspaso el más caro de la historia para un jugador de 17 años. Tres años más tarde de dejar Inglaterra por Alemania, jugará su primer clásico ante el Barça este sábado en Montjuïc.

Pero toda historia tiene un inicio y, en el caso de Bellingham, el suyo arranca, en lo que al fútbol profesional se refiere, un poco antes de septiembre de 2019. Lo explica una de las personas que lo vivió de cerca como asesor deportivo del conjunto británico, Andrés Manzano, que también ejerce de director general deportivo del Cornellà, club con el que el Birmingham mantiene una estrecha colaboración. "Fuímos a ver un partido del Sub-23 que jugaba contra un equipo sénior. Recuerdo que, a los diez minutos, pregunté por primera vez de qué edad era el número 7. Me dijeron del 2003. Pensé que no podía ser y me daba vergüenza preguntar otra vez por miedo a que pensasen que no entendía el inglés, pero acabé haciéndolo. El director de la Academia volvió a repetir que era del 2003. Entonces pensé que aquel jugador era de otro nivel", asegura a SPORT.

La respuesta de los responsables de la cantera del Birmingham comentaron en voz alta que Andrés Manzano no había descubierto nada, que Jude era el capitán de la selección inglesa Sub-16, pero su interlocutor siguió pensando que de acuerdo, pero que "este es de un nivel excepcional". Y es que "llevo muchos años trabajando en el Cornellà y he visto jugar a Messi, Xavi o a Iniesta y este jugador es de nivel top". A partir de ahí, el conjunto inglés empezó a trabajar en un plan individual para que Bellingham llegara al fútbol profesional.

Bellingham celebra uno de los goles ingleses | AFP

La temporada siguiente la idea era que hiciera la pretemporada con el primer equipo, aunque el entonces técnico, Garry Monk, no lo veía claro. Afortunadamente para Jude, el club decidió cambiar de entrenador y llegó Josep Clotet, "con quien habíamos tenido la suerte de trabajar en Cornellà hacía unos diez años", explica Manzano, que tiene claro que "todo fue mucho más fácil porque coincidíamos en nuestro análisis". Así que Bellingham hizo la pretemporada y, a partir de ahí, empezó a estar en dinámica del primer equipo. De hecho, ya nadie pudo moverle de ahí.

Informe del día del debut en casa ante el Stoke City | SPORT

"Pep estaba acostumbrado a trabajar con chicos jóvenes y a la primera oportunidad que tuvo, pues lo puso. Debutó en casa contra el Stoke City y marcó el gol de la victoria". Fue un gol con algo de fortuna, como recoge el informe que Manzano realizó sobre el encuentro, pero "esto demuestra que este tipo de jugador está tocado por una varita". Bellingham tenía 16 años cuando hace su primer gol en la Championship. A partir de ahí, y pese a su fácil adaptación al fútbol profesional, "hablamos con la familia para explicarles que la idea era que jugara unos 500 minutos durante toda la temporada". Corría el mes de septiembre. "La cifra se quedó muy corta porque acabó sumando 2.200 o 2.300 minutos. Prácticamente jugó todo el año en la Championship y gran parte de los partidos como titular".

Informe tras un partido ante el Millwall en diciembre de 2019 | SPORT

"Estaba claro que había llegado para quedarse y fue un jugador importante toda la temporada", relata Manzano, que, eso sí, recuerda que, en ocasiones, había que frenarlo: "Tenía un exceso de ganas y le costaba llegar al final de los partidos, por lo que acababa jugando menos de lo que seguramente por calidad merecía, pero a medida que fue madurando, porque es un chico muy receptivo y con ganas de ayudar, de mejorar, pues fue asumiendo un rol más importante en un equipo sénior con solo 16 años".

Informe de Bellingham ante el Milwall | SPORT

Su progreso fue tan descomunal que empezó a despertar el interés de muchos equipos, entre ellos, sobre todo, la Juventus y el Manchester United. Andrés Manzano no esconde que "desde el club, no te voy a engañar, se veía con buenos ojos que fuera a Manchester porque al final es un club más cercano y podías tener una serie de intercambios, pero él y la familia decidieron que la mejor opción era el Borussia Dortmund. Y yo creó que acertó". El tiempo también le ha dado la razón. De ahí al Real Madrid ya es otra historia, pero nada sería igual sin la supervisión de quienes estuvieron a su lado cuando empezaba a asomar la cabeza, siendo prácticamente un adolescente, en el Birmingham. "Estoy seguro de que va a ganar el Balón de Oro", acaba Manzano.