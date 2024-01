El Barça valora meter a Christensen en el mercado

El Barça tiene decidido realizar movimientos en la posición de central para el próximo proyecto. El área deportiva ha dado el OK total a repescar a Chadi Riad, un futboista que volverá por un coste de unos 3,5 millones de euros y abrirá la puerta a uno de los actuales defensores. Se están valorando opciones porque se necesita ingresar y todo indica que Andreas Christensen será el elegido para poder lograr una venta millonaria.

La planificación es clara y el Barça sabe que debe vender, al menos, dos jugadores de nivel para poder optar a ir al mercado con garantías. Una operación debería llegar de las posiciones defensivas y la otra está claramente pensada para los centrales. La eclosión espectacular de Chadi Riad ayudará muchísimo ya que el Barça incorporará a un central zurdo de plenas garantías con dorsal de primer equipo y con capacidad para ser titular. En el Betis se está consolidando como un futbolista de primer nivel.

Con Chadi Riad en plantilla, el Barça tendría cinco centrales y sobra uno, además del retorno de Eric Garcia, que también tiene muchos números de ir al mercado. La idea del club es mantener a Araujo sí o sí a pesar de que el Bayern le quiere, y a Koundé, un futboista muy del gusto de Xavi. Íñigo Martínez se descarta para una venta porque no daría el beneficio esperado. Todo apunta a que Christensen, que ha ido perdiendo protagonismo, será el elegido.

El director deportivo del Barça, Deco, se reunió con los agentes de Christensen y pudo comprobar que el danés despierta mucho interés en el mercado. Más allá de eso, el club blaugrana cerró totalmente la puerta a una salida en enero, pero volverán a hablar para consensuar posturas de cara al mercado de verano. Christensen quiere seguir en el Barça, pero también desea más protagonismo y la llegada de un nuevo central de nivel podría cerrarle las puertas de forma clara.

El central, que siempre ha rendido a un nivel altísimo desde que llegó al Barça, sabe que ahora no es la primera opción de Xavi. El técnico ha priorizado la pareja Koundé-Araujo en las últimas semanas y el regreso de Íñigo Martínez le complicará aún más. El ex del Athletic se había asentado en el once y el entrenador tiene plena confianza en él.

En la Premier, hay dos clubs muy interesados en Christensen: Manchester United y Newcastle. Este último club ya lo sondeó en el pasado pero no se llegó a nada. Con que llegó a coste cero, el traspaso sería beneficio neto para el Barça y una oportunidad para generar ingresos y tener más margen salarial.