¿Por qué el Barça trata de volver a inscribir a Gavi este mercado de fichajes?

El Barça trabaja para incluir la inscripción de Gavi como jugador del primer equipo dentro del límite salarial para evitar cualquier revés judicial Actualmente está inscrito gracias a una medida cautelar que el Barça logró en los juzgados

El Barça logró en la Audiencia de Barcelona el pasado mes de junio que se confirmara la orden del Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona que permitia la inscripción cautelar de Gavi en LaLiga como futbolista del primer equipo y es por eso que el jugador pudo recuperar el dorsal 6 del primer equipo para esta temporada.

El club consiguió esa inscripción a través de la via judicial ya que LaLiga respondió que la inscripción de su contrato de primer equipo del FC Barcelona no era posible por no entrar dentro de los límites salariales pero por la vía judicial fue admitida, eso sí, cautelarmente. De hecho, Gavi, a mitad de temporada pasada se levantó la cautelar y el jugador tuvo que regresar al dorsal 30 como futbolista de las divisiones inferiores.

Para evitar que esto vuelva a pasar, o bien se de el caso de que se levante la cautelar o llegue una resolución definitiva de la inscripción de Gavi por esa vía, el FC Barcelona está trabajando para inscribir de nuevo a Gavi dentro de los límites salariales de este mercado de fichajes y abandonar la vía judicial. Así, el futbolista y el club tendrían la garantía definitiva que el jugador será un jugador del primer equipo del Barça sin tener que esperar ninguna resolución en un juzgado.

3 inscripciones y un fichaje a base de palanca

El Barça tiene trabajo ahora con LaLiga para lograr inscribir a tres jugadores que forman parte ya del primer equipo del Barça, el ya mencionado Gavi para terminar con cualquier suspicacia que pueda hacer que su contrato pierda vigencia y los casos de Íñigo Martínez, que llegó libre del Athletic este verano y el de Iñaki Peña, que al terminar contrato le tocaba volver a ser inscrito.

También está el caso de Cancelo que se encuentra esperando en Portugal que el Barça solucione el tema de la palanca para que se de el espacio y poder inscribirle, o llegue el aval personal de Joan Laporta que hemos contado en SPORT.