El Barça se decanta por no fichar en el mercado de enero

El Barça se decanta ahora mismo por no fichar en este mercado de enero aunque tenía la posibilidad de hacerlo por la baja de larga duración de Balde, que mañana será operado en Finlandia de su grave lesión muscular. El área deportiva lo ha intentado pero el poco margen económico que tienen con el ahorro de la ficha del lateral hace inviable la llegada de un jugador de rendimiento inmediato y de total garantía. El director deportivo, Deco, lo ha comunicado ya así aunque seguirá buscando un mirlo blanco que hasta el momento no ha aparecido ni por precio ni por calidad.

El club blaugrana era algo optimista con la posibilidad de incorporar a un centrocampista para seis meses en calidad de cedido. El propio Deco admitió que lo iban a intentar y lo han intentado aunque económicamente es prácticamente imposible fichar a un jugador de nivel Barça en lo que ofrece ahora el mercado. Internamente se tiene muy claro que la línea a seguir pasa por una apuesta clara por la cantera y antes de traer a un parche de última hora que no genere consenso la idea es dar oportunidades a los chicos que aprietan fuerte desde abajo. Y pronto puede haber alguna sorpresa más de futbolistas que puedan debutar con menos de 18 años.

El Barça valoró en los últimos días algunas opciones como la de Jorginho (Arsenal), que finalmente no han sido viables desde el punto de vista financiero y que tampoco contaban con el OK final del jugador al verse obligados a rebajarse la ficha y no tener la continuidad asegurada a partir del próximo curso. Se han hecho gestiones en España con futbolistas que podían salir cedidos, pero no se ha acabado de encontrar, hasta ahora, una pieza que pueda jugar tanto de pivote como interior. Guido del Betis gustaba mucho, pero sigue lesionado.

Deco ha ido hablando estos días con Xavi Hernández sobre la posibilidad de fichar y la dificultad de encontrar a un jugador que diera rendimiento. Es por ello que Xavi ha comentado en más de una ocasión que era prácticamente imposible incorporar a alguien. LaLiga daba permiso en el caso de la lesión de Balde, pero el margen era demasiado mínimo. Deco lo va a seguir intentando, pero fuentes del club blaugrana confirman a SPORT que "no se fichará en este mercado de invierno". Otra cosa es que surja una opción de primer nivel a un precio razonable en el último día del cierre de mercado, pero la idea del club es clara.

Otra cosa es el caso del sueco Bergvall. El Barça está cerca de llegar a un acuerdo de traspaso con su club por 7 millones más incentivos y su incorporación podría oficializarse esta misma semana. Bergvall no llegaría a Barcelona hasta después del 30 de junio y sería un refuerzo ya para el próximo proyecto deportivo.