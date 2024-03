Joao Félix: cambio de 'status' y un temor

No ha empezado todavía la primavera y mucho se ha escrito y hablado ya sobre el futuro Joao Félix. En el Barça hay muchas incógnitas y pocas certezas pero lo que está claro es que al club le gustaría seguir contando con el luso. Por múltiples razones. De hecho, fuentes del club desmienten la premisa que ha circulado en los últimos meses que coloca supuestamente a Cancelo en un grado de prioridad más alto que el '14'.

En Can Barça admiten que Joao Félix no acaba de ser sinónimo de regularidad. Al mismo tiempo, sin embargo, destacan de él su capacidad para tener acierto en partidos señalados. Lo tuvo contra el Porto y en los dos envites ante el Atlético, por ejemplo. Más allá de eso, del luso se valora la posición que ocupa. Raphinha, Lamine y Ferran se mueven mejor en el perfil derecho, de ahí que en la izquierda falten efectivos. Ansu Fati en principio no regresará, de ahí que el club necesite jugadores en el extremo izquierdo. Ir al mercado en busca de esa posición está sobre la mesa, pero los pocos jugadores diferenciales que hay son inasumibles económicamente para el Barça.

Fuentes del club consultadas por SPORT incluso se atreven a asegurar que el deseo de retener a Joao Félix es tan o más grande que el de seguir contando con Cancelo. El lateral del City es de primer nivel según el Barça, pero también es cierto que en los carriles la plantilla ya cuenta con Kounde y Balde y con las irrupciones de Héctor Fort y Julián Araujo, que regresará la próxima temporada. En una situación económica ideal quizá no sería así, pero las arcas del club están en problemas y si se puede retener al '14' a un precio asequible, principalmente una nueva cesión -esta vez con opción de compra-, se procederá sin ningún tipo de duda.

El Atlético tiene ahora más poder

Paralelamente, el jugador no vive ajeno a su compleja realidad. La obligación de un profesional es ir día a día pero estos también son personas y a veces cuesta lidiar con el suspense. Claro que a Joao le preocupa el no saber qué será de él la próxima temporada. No solo eso, sino que el pasado verano el Atlético le impuso como condición ampliar su contrato hasta 2029, pasando a rebajar de forma sensible su ficha y, por consiguiente, su impacto en el 'fair play'. ¿Qué supone esto? Que el club colchonero tiene ahora más fuerza negociadora, ya que "pierde" menos en un hipotético escenario en el que decida quedarse con el portugués siempre y cuando el Barça no acceda a las exigencias económicas del Atlético.