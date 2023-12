El Barça, abierto al traspaso de Lenglet al Bayern

El club blaugrana intentaría repescar al jugador solo para venderle de forma definitiva Ha habido tanteos, pero el Bayern aún no ha decicido nada

Clement Lenglet puede convertirse en una nueva fuente de ingresos inesperada para el Barça. Los problemas defensivos del Bayern y agravados por la lesión de rodilla de De Ligt ha abierto la puerta a la incorporación de dos defensas en este mercado de enero. Lenglet es una de las opciones que baraja el equipo alemán y se ha sondeado la operación, pero el Barça solo daría el visto bueno a través de un traspaso. Para ello se debería repescar al futbolista, cedido al Aston Villa, y venderle al Bayern por un precio que oscilaría los 10 millones de euros más objetivos.

La opción Lenglet gusta a los responsables deportivos del Bayern porque entienden que es una buena opción de mercado. El francés rindió a un gran nivel en el Tottenham el pasado curso, pero este año prácticamente no juega en el Aston Villa. De hecho, ni siquiera ha debutado en la Premier League y solo ha tenido protagonismo en la Conference League porque Unai Emery está apostando claramente por Pau Torres, una de las grandes inversiones realizadas este verano.

Lenglet no está cómodo en el Aston Villa porque esperaba jugar mucho más y quiere salir en este mercado de enero. En España tenía alguna posibilidad abierta, pero la irrupción del Bayern puede acelerar las cosas. Y es que para Lenglet sería una prioridad ir a la Bundesliga siempre que se llegara a un acuerdo entre todas las partes. En principio, el Aston Villa no debería poner problemas, pero el Barça sí pone condiciones: solo iría al Bayern vendido y no cedido.

Según apunta 'Bild', uno de los grandes valedores de Lenglet es Harry Kane. El delantero estrella del equipo compartió vestuario con el central francés la pasada temporada en el Tottenham y avalaría su solvencia defensiva y su profesionalidad. El Tottenham luchó por quedárselo en propiedad este verano, pero no hubo acuerdo porque el Barça pidió unos 15 millones de euros por el traspaso. Ahora, darían el OK a diez millones más variables, un precio que el Bayern puede asumir sin problemas.

Por el momento, el Bayern está analizando el mercado y tanteando operaciones. En el Barça ya han sido informados del interés pero por ahora no se ha ido más allá por diversos factores. El Bayern también tendría en cartera al central Giorgio Scalvini, del Atalanta, aunque el precio del traspaso subiría a más de 30 millones de euros. También se está pendiente del regreso de De Ligt, que ya ha comenzado a realizar trabajo de campo y se quiere rebajar la ficha del jugador, que tiene firmado contrato con el Barça hasta el 2016 y con un salario millonario por los diferimentos que pactó el francés con el club. La ficha es altísima y al Barça le interesa colocarle ya de forma definitiva porque se ahorraría uno de los contratos más altos de la plantilla.