El Barça logra un 'golpe' europeo nueve años después

El FC Barcelona dio el golpe en el Parque de los Príncipes. El conjunto azulgrana llegaba a la capital gala con perfil bajo, trasladando la presión al PSG, y la jugada le salió a pedir de boca. Los de Xavi Hernández regresan a Barcelona con una ventaja que les acerca a semifinales pero, al margen de lo que ocurra en Montjuïc, el partido de ida ya sirve para romper algunos registros 'negativos' de los últimos años.

El conjunto catalán no vencía fuera de casa en eliminatoria de Champions desde abril de 2019, cuando un autogol de los ingleses dio el triunfo al Barça de Valverde en la ida de cuartos de final en Old Trafford. Cinco años después, el Barça vuelve a salir victorioso. En 2020, los azulgranas empataron en Nápoles (1-1) en octavos y cayeron con estrépito en Lisboa 2-8 ante el Bayern. En 2021, el equipo de Koeman no pudo remontar y 'solo' empató, también a uno, en el Parque de los Príncipes en la vuelta de octavos. En 2022 y en 2023, los azulgranas ni siquiera superaron la fase de grupos.

Respecto al capítulo anotador, los tres goles del Barça en París le permiten igualar un registro que no alcanzaba desde 2015. Han sido nueve años sin lograr tres dianas fuera de casa en partido de eliminatoria de Champions. Precisamente contra el PSG, el entonces elenco de Luis Enrique goleó 1-3 al cuadro galo gracias a un doblete de Luis Suárez y otra diana de Neymar. Casi una década después, y en el mismo escenario, el Barça volvió a presumir de pólvora en Europa.

Si el 2-3 obtenido en París acaba sirviendo al equipo de Xavi para acceder a semifinales, el triunfo tiene muchos números para significar el carpetazo final a una larga travesía por el desierto a nivel de resultados en Europa fuera de casa. El barcelonismo esperaba un golpe en la mesa tras tantos años de decepciones -Roma, Turín, Lisboa, Liverpool...- y este puede haber llegado en el Parque de los Príncipes.

Por último, hay que tener en cuenta que, en Champions, el Barça nunca ha quedado eliminado tras vencer fuera de casa en la ida, un dato que invita al optimismo.