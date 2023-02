El Barça llama a la estrella del fútbol serbio

Stefan Mitrovic, extremo del Estrella Roja del Belgrado, llama la atención a sus 20 años Varios clubs le han seguido y los técnicos del Barça tienen grandes informes

Stefan Mitrovic, la gran promesa del fútbol serbio, estaría en el punto de mira del Barça. El talentoso futbolista de 20 años es uno de los jóvenes futbolistas que el club blaugrana ha seguido en el mercado y cuyos informes son favorables aunque no se ha tomado decisión alguna sobre su fichaje. El padre del jugador confirmó por twitter que el club blaugrana andaba tras él. "Como padre del jugador tengo que decir que el Barça sí que ha contactado con nosotros como lo han hecho otros clubs".

Mitrovic es uno de los jugadores más seguidos del fútbol serbio y el director deportivo del Estrella Roja confirmó que ya han tenido varias ofertas encima de la mesa. "Hemos tenido ofertas de tres clubs muy importantes, ofertas que superaban los seis millones de euros, pero no lo hemos vendido". Mitrovic no podía haber salido ahora del Estrella Roja ya que fue fichado este verano del Radnicki Nis en los últimos días de mercado de verano, pero ya había disputado algún encuentro oficial por lo que no puede jugar con tres clubs en un año.

El joven jugador del Estrella Roja suele desenvolverse como extremo zurdo, con un buen desborde en el uno contra uno. Tiene mucha calidad con su zurda y sus centros son peligrosos. Ha marcado cinco goles este curso y ha destacado en la Europa League, algo que ha provocado el seguimiento de las mejores secretarías técnicas de Europa. El Barça está muy atento a las jóvenes estrellas del mercado para intentar avanzarse en alguna operación.