Reunión clave para el futuro de Balde en el Barça

El club blaugrana se reunirá en breve con Jorge Mendes para pactar su continuidad Hay buen feeling, pero no se ha cerrado nada. Balde quiere estar en la misma escala salarial que Araujo o Gavi

Jorge Mendes tiene previsto pasarse por Barcelona estos días. Lo hace habitualmente por su gran relación con los directivos del club y por los futbolistas que maneja en el Barça. A partir de ahora, cualquier visita se relacionará con Ansu, pero el próximo encuentro será para acabar de perfilar la renovación de Alejandro Balde, que por mucho que se diga, aún está por cerrar. Balde termina contrato en el 2024 y las conversaciones van hacia una ampliación hasta el 2027.

Hay buena predisposición, pero Balde tiene claro que ahora su rol es el de futbolista titular y aspira a un buen contrato. Y su objetivo es equipararse a otras renovaciones como las de Gavi o Araujo, que están un pequeño escalón atrás que Ansu o Pedri.

No hay acuerdo, pero lo habrá a pesar de que el propio Balde no aseguró aún su continuidad en las únicas declaraciones que realizó sobre su futuro y que se enmarcan solamente en el tira y afloja habitual de una negociación. Balde quiere seguir tanto como el Barça renovarle por lo que habrá acuerdo. Con calma porque no se podrá inscribir hasta verano, pero todo se firmará. Mendes tampoco desea que ahora salga del club blaugrana.