Al Barça le preocupa la situación de Lenglet

El central francés sigue sin estrenarse en la Premier League con el Aston Villa Por ahora, nadie ha hablado de cortar su cesión

El Barça comienza a estar seriamente preocupado por la situación que está viviendo Clement Lenglet en el Aston Villa. El central francés sigue sin estrenarse en la Premier League tras haberse disputado once jorndas y solo ha disputado tres encuentros de la Conference League. Parece ya claro que Lenglet no cuenta para Unai Emery a pesar de que pidieron su préstamo al ser un futbolista que ya tenía experiencia en la Premier y a nivel internacional.

Lenglet estuvo todo el verano en el mercado y parecía que su destino final era el Tottenham. El club blaugrana apretó mucho para sacar un traspaso ventajoso y pidió unos 15 millones de euros por la venta pero el club londinense se echó a atrás porque la operación se iba de precio al asumir la elevada ficha que el jugador tiene en el club blaugrana. Estuvieron casi todo el verano hablando para descartar finalmente el pase.

El Barça, paralelamente, trabajó la opción de Arabia Saudí y Lenglet estuvo cerca de recalar en el Al Nasr, que sí estaba dispuesto a pagar una cifra cercana a los 15 millones, pero Lenglet no quiso ir a Saudí priorizando quedarse en Europa. En los últimos días de mercado surgió la opción del Aston Villa, aunque Sevilla y Atlético sondearon su cesión. Los dos clubs españoles quedaron descartados porque no podían asumir más que una pequeña parte de la ficha.

Emery dio el OK a su llegada a préstamo por una temporada sin opción a compra. El Barça se ahorraba buena parte de la ficha y esperaba que el francés tuviera el mismo protagonismo que tuvo en el Tottenham, dónde fue titular indiscutible. Pero no ha sido así como mínimo hasta ahora. Y llega pronto el mercado de enero en el que se podría tomar una determinación por el bien de todas las partes.

Al Barça no le interesa que el central no juegue porque está devaluando un activo importante. Lenglet tiene contrato en el Barça hasta el 2026 y su ficha, por los aplazamientos, es altísima. Si no juega será inviable colocarle en el próximo mercado de verano, pero por el momento nadie ha hablado de cortar esta cesión, aunque si esto sigue así en enero se podría hablar. Lenglet sigue teniendo muchísimo cartel y no hay muchas opciones de centrales zurdos de calidad y experiencia en el mercado.