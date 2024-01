El Barça ingresa más que el Madrid por las ventas de jugadores

Hay tópicos o frases hechas que en el mundo del fútbol hacen fortuna. "El futbol es así" era un clásico ya pasado de moda tan recurrente como el "no hay enemigo pequeño" o "el fútbol son once contra once". Hay también ideas consolidadas sobre los comportamientos de las entidades en el mundo del fútbol, incluso entre el barcelonismo, que pocos discuten como" El Madrid vende mejor que el Barça". Una idea que contrastada con los números parece lejos de ser tan real como se cree.

La prestigiosa web transfermarkt ha elaborado un informe en el que se recogen los datos objetivos de la última década. Según este portal el Chelsea, además de ser el que más gasta, es el club europeo que más ingresa (2.330 millones) seguido por el Benfica (1.210 millones) y el Mónaco (1.200 millones).

Estadística de transfermarkt / Transfermarkt

Después del podio aparecen la Juventus y el Barça con 1.060 millones de euros ingresados por ventas de futbolistas. Curiosamente, el Atlético de Madrid ha recaudado más dinero que el Real Madrid ya que mientras los colchoneros han ingresado 996 millones, los blancos ocupan la novena plaza en esta lista con 865 millones recaudados por las ventas de sus jugadores.

Neymar, presentado: "No he venido buscando más protagonismo" / PSG

Si analizamos esta última temporada el Barça ingresó 50 millones por Dembelé, 20 millones por Griezmann y 12,5 por Kessié como las tres operaciones más destacadas. La estadística que recoge Transfermarkt no contempla lo que costaron estos jugadores en su momento ni las amortizaciones ya que examina el valor neto de los traspasos.

El Real Madrid, por su parte en el último verano solo ingresó 4 millones por los nueve jugadores que abandonaron el club (Blanco, Odriozola, Benzema, Hazard, Asensio, Rafa Marín, Vallejo, Reinier y Mariano)

Odriozola / RM

Más ingresos que el Real Madrid

El Barça ha ingresado, por tanto, 195 millones más que la entidad dirigida por Florentino Pérez, un presidente que suele presumir de grandes operaciones exitosas en el mercado futbolístico. El Barça lidera la venta más espectacular con el pase de Neymar al PSG por 222 millones mientras que curiosamente el Chelsea es el que más ingresa pero no tiene a ninguna operación entre las 10 más beneficiosas.

Una de las claves para entender que el Barça supere al Real Madrid en esta estadística es que los blaugrana han cerrado en esta última década 165 operaciones de traspasos mientras que los blancos han acometido 126 operaciones.

Cifras significativas

En este sentido es también significativa la cifra de operaciones de traspasos del Chelsea con 304 ventas. El Benfica, el segundo que más recauda, también destaca por la cantidad de jugadores (312) que vende. En este sentido la cifra más llamativa es la de la Juventus con 431 ventas en estos últimos diez años.

Con todo, las cifras de traspasos no dejan de crecer a causa de la inflación, el aumento de los ingresos por retransmisiones y la aparición de ricos inversores, que son algunos de los factores que explican la escalada de los precios en el fútbol profesional de las grandes ligas europeas.