Las dos estadísticas que el Barça ha 'tumbado' contra Osasuna

El FC Barcelona mató dos pájaros de un tiro en las semifinales de la Supercopa de España. La victoria contra Osasuna (2-0) será recordada por haber roto una racha de más de cuatro meses, porque los de Xavi Hernández volvieron a ganar por dos goles de diferencia, una situación que no se daba desde el 19 de septiembre de 2023 contra el Amberes (5-0) en Champions League.

Pese a que no lo hizo en el primer tiempo, finalmente Robert Lewandowski pudo recuperar su olfato goleador en una segunda parte donde los azulgranas sí sacaron su mejor versión. La entrada de Lamine Yamal marcó diferencias, no solo de cara a portería. El gol del canterano cambió una dinámica que pesaba a los delanteros del primer equipo, una presión que a él no parece afectarle porque también se convirtió en el goleador más joven de esta competición.

El técnico egarense comenzó el 2024 pidiendo que hubiese una mejoría en las áreas y, después de dos partidos (Las Palmas y Barbastro) puede haberlo conseguido. El punto de inflexión que tanto lleva buscando el Barça podría haber llegado en una competición donde es vigente campeón.

Más allá de la pegada arriba, el otro nombre propio del encuentro estuvo en el área propia. Iñaki Peña se estrenó por todo lo alto en una competición donde todavía no había debutado. Pese a las acometidas del conjunto navarro, consiguió dejar la portería a cero. Una circunstancia que no se daba desde el 3 de diciembre de 2023, cuando se ganó por la mínima al Atlético de Madrid (1-0) en LaLiga.

El próximo objetivo del FC Barcelona será conseguir el título. Para ello, deberá derrotar al Real Madrid. Los blancos vienen de golear al conjunto del Cholo Simeone (5-3). Xavi Hernández se encontrará un contexto idóneo para saber si, realmente, ha cambiado la situación.